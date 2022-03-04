Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 00.53 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Колодищи Минского района по ул. Танковой. Обнаружен погибший хозяин 1972 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются. -0-