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В Минском районе при пожаре погиб мужчина

04.03.2022 09:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 00.53 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Колодищи Минского района по ул. Танковой. Обнаружен погибший хозяин 1972 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Сегодня в 00.53 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Колодищи Минского района по ул. Танковой. Обнаружен погибший хозяин 1972 года...
 
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