Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз партии автомобильных фильтров

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники выявили около 15,8 тыс. единиц незадекларированных автомобильных фильтров в грузовике DAF, который следовал из Германии в Россию через пункт пропуска "Козловичи", сообщили БЕЛТА в ГТК.

По документам в транспортном средстве польский перевозчик перевозил автомобильные фильтры (топливные, масляные, воздушные, гидравлические, салонные). В результате таможенного досмотра обнаружили еще порядка 15,8 тыс. единиц автомобильных фильтров на сумму более Br494,5 тыс. Тем самым размер уплаты таможенных платежей был бы занижен более чем на Br98,7 тыс.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП (недекларирование). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-