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В Березе школьник дверной ручкой пробил предплечье

04.03.2022 10:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе мальчик дверной ручкой пробил предплечье. Ему понадобилась помощь спасателей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Спасателям 3 марта ближе к 13.00 позвонил врач скорой помощи. Медик рассказал, что в средней школе на улице Свердлова ребенок 2011 года рождения пробил предплечье дверной ручкой. На место вызова приехали работники пожарной аварийно-спасательной части №1 Березовского РОЧС. Они разобрали дверной замок и передали мальчика медикам. Его доставили в больницу для извлечения инородного предмета.

Школьника госпитализировали.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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На место вызова приехали работники пожарной аварийно-спасательной части №1 Березовского РОЧС. Они разобрали дверной замок и передали мальчика медикам.
 
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