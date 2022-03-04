Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области с начала года выявлено 834 факта управления транспортом в нетрезвом виде. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами, возчиками, а также управление транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, являются одними из основных причин автоаварий на улично-дорожной сети. С начала года сотрудниками ГАИ Минской области выявлено 834 факта управления транспортным средством в нетрезвом виде, к уголовной ответственности за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения привлечено 28 лиц. Выявлено 3166 нетрезвых пешеходов, - рассказали в ГАИ. - По вине нетрезвых водителей совершено 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По вине пешеходов произошло 20 ДТП, причем из общего числа виновных пешеходов 15 - находились в состоянии опьянения, а 20 - не обозначили себя в темное время суток светововзращающими элементами".

Также за указанный период совершено 97 ДТП без пострадавших с материальным ущербом, данные происшествия опять же произошли по вине нетрезвых водителей.

С 4 по 9 марта Госавтоинспекция Минской области проводит комплекс профилактических мероприятий "Пьяному не место на дороге!", направленный на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями и нарушений ПДД уязвимыми участниками дорожного движения (пешеходы и велосипедисты), находящимися в состоянии опьянения. Контроль за дорожным движением будет осуществляться путем обмена экипажами дорожно-патрульной службы ГАИ соседних районов. Кроме того, стражи дорог несут службу путем смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием автомобилей без специальной цветографической окраски (негласный контроль).

Маршруты патрулирования максимально приближены к местам концентрации ДТП по вине указанных участников дорожного движения, а также к объектам торговли спиртными напитками, увеселительным заведениям, в первую очередь работающим круглосуточно. К нарушителям будут применены меры воздействия согласно законодательству.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ст.18.15 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена градация алкогольного опьянения водителя. Если алкогольное опьянение составляет от 0,3 до 0,8 промилле включительно - правонарушитель лишается водительского удостоверения сроком на 3 года, также придется заплатить штраф 100 базовых величин, если более 0,8 промилле - лишение прав сроком на 5 лет и штраф в 200 базовых величин.

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

"Нетрезвый за рулем, равно как и нетрезвый пешеход представляют большую опасность для участников дорожного движения и последствия могут быть самыми плачевными. Поэтому, уважаемые граждане, не оставайтесь равнодушными и безучастными. Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, или видите на проезжей части нетрезвого пешехода (велосипедиста) - сообщайте на телефонную линию 102", - добавили в ГАИ.-0-