В Минске за сутки задержаны 9 водителей за пьяное вождение

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в Минске за управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 9 водителей. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пресечены 34 факта управления транспортными средствами бесправниками. Выявлены 13 пешеходов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция усилит контроль за физическим состоянием водителей и пешеходов

Комплекс профилактических мероприятий "Пьяному не место на дороге!" проходит с 4 по 9 марта. Мероприятия ориентированы на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, а также нарушений ПДД нетрезвыми уязвимыми участниками дорожного движения.

В этот период инспекторы ГАИ усилят контроль на дорогах, уделив особое внимание выявлению нетрезвых участников дорожного движения. Для этого на территории столицы пройдут специальные рейды "Фильтр". Кроме того, во время мероприятий наряды ДПС будут приближены к увеселительным заведениям, объектам торговли, а также местам массового отдыха граждан. Будет организована широкомасштабная информационная работа по пресечению нарушений Правил дорожного движения.

К слову, с начала нынешнего года сотрудниками столичной Госавтоинспекции задержано свыше 360 нетрезвых водителей и более 1 тыс. пешеходов, который находились на проезжей части в состоянии опьянения.-0-