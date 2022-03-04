Девочка попала под колеса легковушки в Гомеле

Источник материала: БелТА

4 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле под колеса легковушки попала девочка, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 3 марта. 40-летний водитель на "Тойота Королла" ехал по ул. Севастопольской Гомеля в направлении ул. Степана Разина. "И совершил наезд на 16-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой", - рассказали в УГАИ.

Девочку с травмами госпитализировали в больницу.

Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными и сосредоточенными за рулем. "При подъезде к пешеходным переходам и остановкам смотрите по сторонам и снижайте скорость вплоть до остановки авто. Это именно те участки дорог, где возможно внезапное появление пешеходов на проезжей части. Не забывайте, что согласно ПДД вы обязаны уступить дорогу всем пешеходам. Более бдительными должны быть и пешие участники дорожного движения. Также родители должны как можно чаще проводить со своими детьми беседы о необходимости соблюдения ПДД и всех мер безопасности, находясь на дороге и вблизи нее", - подчеркнули в УГАИ.-0-