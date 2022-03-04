Собирался на клубнику, но получил отказ . Какие есть альтернативы такому заработку?

Источник материала: Myfin



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Информацию об этом нам рассказали несколько белорусов, которые хотели уехать на заработки в Англию. Они планировали попасть на фермы по сбору клубники, малины, яблок, брокколи и многих других ягод и овощей. Для этого люди обращались в литовское агентство Аgropraktika, которое помогает с поиском подходящих вакансий и оформлением документов. Менеджеры компании и сообщили им эту новость. Затем похожее объявление появилось в соцсетях организации.

Одним из первых об этом узнал Сергей. Молодой человек живет и работает в Минске, планировал впервые в жизни уехать на заработки за границу

– Хотел временно уехать из Беларуси, чтобы путешествовать и накопить несколько тысяч долларов за полгода. Были варианты с Литвой и Польшей, но знакомые советовали поехать в Англию. Я зарегистрировался на сайте агентства и подал заявку. Около полутора месяцев ждал свободной вакансии, потому что в этом году, как сказала менеджер, варианты с работой для белорусов были востребованы как никогда – и передо мной была очередь из нескольких десятков человек. В середине февраля получил приглашение и первый пакет документов, но не успел отправить подписанный оригинал работодателю.

Новость об отказе, признается собеседник, была очень неприятной, потому что он уже распланировал жизнь на полгода вперед и хотел увольняться с работы в Минске через пару недель. Теперь, добавляет Сергей, придется планировать все с начала:

– Думаю либо о смене профессии, которая позволит работать на удаленке, либо о поездке в Литву и Польшу. Варианты пока есть, но планировать что-то в нынешней ситуации все сложнее.







Владислав – еще один наш собеседник. Для него поездка на заработки в Англию должна была стать второй: в прошлом году он уже ездил на ферму по сбору клубники неподалеку от Бирмингема:

– За 2,5 месяца работы на ферме отложил почти 4 тысячи долларов – при этом никак не ограничивал себя в тратах в Англии и покупал там одежду, обувь и технику. Поэтому хотел поехать и в 2022 году. Как и в прошлый раз, написал менеджеру. Но в этом году желающих гораздо больше, поэтому мне пришлось встать в очередь. Я так и не получил приглашения от фермера – менеджер написала, что белорусов больше не берут.

Myfin.by также обратился в агентство Аgropraktika. Там нам рассказали, что новость о скором запрете на въезд в Великобританию для белорусов и россиян пришла от их партнеров – английской программы по поиску работников для нужд сельского хозяйства Concordia:

– Нам сообщили, что больше не принимают документы для оформления на работу на фермы. Ссылались на решение правительства Англии, которое будет опубликовано через 2-3 дня. Если честно, мы в шоке, и теперь находимся в непонятной ситуации, потому что за несколько лет привыкли работать с белорусами, – говорит руководитель агентства Мантас Бабелис. – Число желающих уехать на заработки из вашей страны росло. В этом году, например, на нашем сайте зарегистрировалось 15 тысяч белорусов. Из них примерно 600 человек уже имели на руках заключенные договора.



Скриншот с сайта компании Аgropraktika



Надолго ли вводится запрет? Мантас Бабелис говорит, что информации о сроках ограничения никто не сообщал. Но уже понятно, что вряд ли что-то изменится в ближайшие пару недель. Поэтому сейчас литовская компания постарается предложить белорусам какую-то альтернативу:

– Мы по-прежнему трудоустраиваем белорусов на работу в Литву и Польшу. Да, заработки там в два, а порой и в три раза ниже, чем в Англии, но такие вакансии тоже пользуются спросом. Если все пойдет хорошо, то через пару месяцев мы сможем открыть вакансии на сельскохозяйственные работы в Нидерланды и Швецию: прямо сейчас ведем переговоры с местными представителями.

