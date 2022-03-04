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Посмотрите на портрет страхователя: приводим цифры и факты
Источник материала: Myfin
47% от общего количества человек, застрахованных по накопительным программам за 20 лет, обратились в «Стравита» в Минске и Минской области. Среди других регионов больше всего физических лиц воспользовались такими услугами в Гродно и Гродненской области, юридических – в Гомеле и области.
Половина граждан охвачено пенсионными программами, 39% – страхованием жизни, 11% – детским накопительным страхованием. Физические лица активнее выбирали накопительные программы детского страхования (45%), юридические лица чаще страховали своих работников по программам пенсионного страхования (62%).
В 2021 году к программам накопительного страхования жизни и пенсии женщины обращались чаще, чем мужчины: 68% против 32% и 69% против 31% соответственно. При этом мужчины, как правило, заключали договор накопительного страхования в более молодом возрасте: по программам страхования жизни – от 33 до 47 лет (женщины – от 38 до 52 лет), накопительного пенсионного страхования – от 33 до 47 лет (женщины – от 38 до 52 лет).
Устойчиво растет спрос на детские программы страхования. В 2021 году по таким программам было застраховано на 31% детей больше, чем в 2020. Женщины страхуют детей в 2,7 раза чаще, чем мужчины: 74% против 26% от общего числа застрахованных. 53% женщин и мужчин, выбравших детское страхование, находятся в возрасте от 33 до 42 лет.
Люди заключившие договоры детского накопительного страхования в «Стравита» за 2021 год, с разбивкой по полу и возрасту:
Самому младшему из действующих страхователей – 18 лет, самому старшему – 79.
Минимальный срок страхования по накопительным программам составляет для юридических лиц 1 год, для физических – 3 года, однако большинство клиентов выбирают большую продолжительность. По данным за 2021 год, юридические лица заключают договоры накопительного страхования в отношении своих работников в среднем на 1,56 года, когда речь идет о страховании жизни, и на 14,60 лет – по программам пенсионного страхования.
У физических лиц средний срок накопительного страхования для новых клиентов составляет 5,07 лет для детских программ, 4,66 – для страхования жизни и 17,81 – для пенсионного страхования.
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