Посмотрите на портрет страхователя: приводим цифры и факты

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Фото носит иллюстративный характер. Источник: uniqa.ua

47% от общего количества человек, застрахованных по накопительным программам за 20 лет, обратились в «Стравита» в Минске и Минской области. Среди других регионов больше всего физических лиц воспользовались такими услугами в Гродно и Гродненской области, юридических – в Гомеле и области.



Половина граждан охвачено пенсионными программами, 39% – страхованием жизни, 11% – детским накопительным страхованием. Физические лица активнее выбирали накопительные программы детского страхования (45%), юридические лица чаще страховали своих работников по программам пенсионного страхования (62%).

В 2021 году к программам накопительного страхования жизни и пенсии женщины обращались чаще, чем мужчины: 68% против 32% и 69% против 31% соответственно. При этом мужчины, как правило, заключали договор накопительного страхования в более молодом возрасте: по программам страхования жизни – от 33 до 47 лет (женщины – от 38 до 52 лет), накопительного пенсионного страхования – от 33 до 47 лет (женщины – от 38 до 52 лет).

Устойчиво растет спрос на детские программы страхования. В 2021 году по таким программам было застраховано на 31% детей больше, чем в 2020. Женщины страхуют детей в 2,7 раза чаще, чем мужчины: 74% против 26% от общего числа застрахованных. 53% женщин и мужчин, выбравших детское страхование, находятся в возрасте от 33 до 42 лет.

Люди заключившие договоры детского накопительного страхования в «Стравита» за 2021 год, с разбивкой по полу и возрасту:

Самому младшему из действующих страхователей – 18 лет, самому старшему – 79.

Минимальный срок страхования по накопительным программам составляет для юридических лиц 1 год, для физических – 3 года, однако большинство клиентов выбирают большую продолжительность. По данным за 2021 год, юридические лица заключают договоры накопительного страхования в отношении своих работников в среднем на 1,56 года, когда речь идет о страховании жизни, и на 14,60 лет – по программам пенсионного страхования.

У физических лиц средний срок накопительного страхования для новых клиентов составляет 5,07 лет для детских программ, 4,66 – для страхования жизни и 17,81 – для пенсионного страхования.

Справочно:

В сфере накопительного пенсионного страхования недавно произошли законодательные изменения, предусмотренные Указом Президента Республики Беларусь от 27 сентября 2021 года № 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии» . Узнать подробности о новом механизме можно по этой ссылке .

. Узнать подробности о новом механизме можно по этой . По данным Белорусской ассоциации страховщиков на 1 января 2022 года, добровольным накопительным страхованием в Республике Беларусь пользуется более 416 тыс. граждан.