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Однокомнатные по $160 в месяц? Что происходит сейчас на рынке арендного жилья
Источник материала: Myfin
Аренда средней однокомнатной квартиры в Минске 24 декабря была на уровне $330. То есть чуть больше 870 белорусских рублей, но ко 2 марта платить за такую квартиру нужно как минимум 1150 рублей из-за изменившегося курса доллара.
При этом, по последним данным официальным данным Белстата,
Рынок застыл в неопределенности, потому что пока непонятно, сможет ли доллар удержать позиции или пойдет дальше вверх. Некоторые верят, что он и вовсе откатится к предыдущим значениям, как показал наш опрос в
Последнее резкое изменение курса было связано с политико-экономическим кризисом августа 2020 года. Тогда доллар стал дороже сразу на 10%. Но как ни странно вместе с этим на рынке аренды не произошло практически ничего. Из изменений только чуть большее количество появляющихся дешевых квартир в хрущевках и на окраинах – в них цены действительно стали ниже. Теперь ситуация отличается намного сильнее, поскольку курс доллара прибавил 35%.
Давит на цены ситуация с отъездом специалистов. Некоторые IT компании занимаются релокейтом для своих сотрудников. В итоге выходит, что Минск переживает еще одну волну потери платежеспособных людей, которые часто получают доходы привязанные к валюте.
Рынок реагирует медленно, но уже сейчас начали появляться экстремально дешевые предложения для Беларуси. С не очень хорошим ремонтом, не в лучших домах, но предложений от $160 за однокомнатную квартиру до этого момента просто не было, тем более в таком количестве.
С 28 февраля на Domovita.by стали появляться объявления по $160 – 170 за однокомнатную и немногим больше за двушку. Теперь запросто можно найти трешку за $290 со старым, но аккуратным ремонтом. Но самый дешевый сегмент реагирует самым первым. Варианты с хорошим ремонтом и в удобных районах пока что практически
Свежие квартиры, которые можно найти дешевле рынка уже прямо сейчас
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