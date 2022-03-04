Однокомнатные по $160 в месяц? Что происходит сейчас на рынке арендного жилья

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер. Источник: krasnodar.cian.ru

Аренда средней однокомнатной квартиры в Минске 24 декабря была на уровне $330. То есть чуть больше 870 белорусских рублей, но ко 2 марта платить за такую квартиру нужно как минимум 1150 рублей из-за изменившегося курса доллара.

При этом, по последним данным официальным данным Белстата, средняя заработная плата в Минске на январь 2022 года составила 2 116 рублей. Данные по медианной заработной плате пока что доступны только за ноябрь, потому что публикуются два раза в год. И по ним 50% получает зарплату около 1200 рублей после вычета подоходного налога. Добавьте коммунальные платежи, которые оплачивают арендаторы, и вот теперь вся зарплата половины минчан – это примерно стоимость аренды средней однушки.

Рынок застыл в неопределенности, потому что пока непонятно, сможет ли доллар удержать позиции или пойдет дальше вверх. Некоторые верят, что он и вовсе откатится к предыдущим значениям, как показал наш опрос в Instagram .

Последнее резкое изменение курса было связано с политико-экономическим кризисом августа 2020 года. Тогда доллар стал дороже сразу на 10%. Но как ни странно вместе с этим на рынке аренды не произошло практически ничего. Из изменений только чуть большее количество появляющихся дешевых квартир в хрущевках и на окраинах – в них цены действительно стали ниже. Теперь ситуация отличается намного сильнее, поскольку курс доллара прибавил 35%.

Давит на цены ситуация с отъездом специалистов. Некоторые IT компании занимаются релокейтом для своих сотрудников. В итоге выходит, что Минск переживает еще одну волну потери платежеспособных людей, которые часто получают доходы привязанные к валюте.

Рынок реагирует медленно, но уже сейчас начали появляться экстремально дешевые предложения для Беларуси. С не очень хорошим ремонтом, не в лучших домах, но предложений от $160 за однокомнатную квартиру до этого момента просто не было, тем более в таком количестве.

С 28 февраля на Domovita.by стали появляться объявления по $160 – 170 за однокомнатную и немногим больше за двушку. Теперь запросто можно найти трешку за $290 со старым, но аккуратным ремонтом. Но самый дешевый сегмент реагирует самым первым. Варианты с хорошим ремонтом и в удобных районах пока что практически не изменились в цене .

Свежие квартиры, которые можно найти дешевле рынка уже прямо сейчас

На восьмом этаже возле станции метро Спортивная сдают однушку за 500 рублей. Здесь 32 квадрата, из бытовой техники только плита и холодильник, из мебели – диван и шкаф. Ремонт далеко не самый новый, но зато дешевле этой квартиры сейчас не найти.

Небольшую двушку сдают за 630 рублей в месяц на Каховской. Рядом нет метро, зато ходят троллейбусы и трамваи. А еще это очень зеленый и инфраструктурно-развитый район в близости от центра. Для этих денег в квартире отличный ремонт, но стоит учитывать что одна комната проходная.

Ровно 900 рублей просят за трешку на Чкалова. Рядом две станции метро и благоустроенный район.

Арендодатель пишет, что квартира идеально чистая, домашняя, сантехника новая, вся бытовая техника в рабочем состоянии, а мебель ухоженная.

Что в итоге?

Медленно, нехотя, но арендодателям придется признать новую реальность, где долларовая цена с нынешним курсом совершенно не соответствует возможностям тех, кто эти квартиры снимает.

Но стоит также учитывать, что есть вероятность нарваться на мошенников, которые будут пользоваться низкими ценами. Почитайте, как проверять квартиру перед арендой, чтобы не потерять деньги .