Уголовное дело возбуждено в отношении Тихановской за призывы к терроризму и диверсии

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Светланы Тихановской, сообщает БЕЛТА со ссылкой на надзорное ведомство.

Установлено, что подозреваемая, действуя с иными неустановленными лицами, не позднее 2 марта 2022 года записала и разместила на площадках видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram видеоролик с публичными призывами к совершению акта терроризма и диверсии, измене государству, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Действия квалифицированы по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Беларуси.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.-0-