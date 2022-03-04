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Доллар упал курс валют на 4 марта 2022

04.03.2022 14:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0011 рубля до 3.0984, что составило 0.04%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.518 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0187 (0.54%), на 4 марта 2022 курс составил 3.4256. По итогам месяца евро вырос на 0.4693 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.056 рублей (1.97%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.5024 рублей.

Объём торгов в BYN
Доллар Евро Российский рубль
51 107 400 58 043 800 18 701 100

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 3. – 3.25 рублей, курс продажи доллара 3.34 – 3.6. Евро можно было продать в диапазоне 3.25 – 3.57 рублей, купить – 3.67 – 4.144.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=120 (стоимость 1 доллара равна 120 российских рублей),
  • EUR/USD=1.1225 (1 евро стоит 1.1225 доллар),
  • EUR/RUB=130.32 (130.32 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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4 марта 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 3.0984, курс евро 3.4256, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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