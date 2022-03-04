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Доллар упал курс валют на 4 марта 2022
Источник материала: Myfin
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 3. – 3.25 рублей, курс продажи доллара 3.34 – 3.6. Евро можно было продать в диапазоне 3.25 – 3.57 рублей, купить – 3.67 – 4.144.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
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Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
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4 марта 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 3.0984, курс евро 3.4256, курс российского рубля (100 RUB)...
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