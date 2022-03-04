Продолжит ли российский рубль падение? Мнение эксперта

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Своим мнением о ситуации на российском валютном рынке поделился главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа российского Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Показателем сложности ситуации выступает рост показателя 5-летнего кредитного дефолтного свопа (CDS) – вида соглашения, заключаемого за вознаграждение в целях страхования от кредитного риска. По CDS в случае дефолта (что в обычных условиях стабильной экономики крайне маловероятно) их продавец обязуется погасить обязательства покупателя по определенному долгу.

Показатель CDS, как сообщает эксперт, 1 марта почти достиг 2000 пунктов, а на следующий день остановился на отметке в 1422 пункта – при том, что значение в 1200 пунктов говорит о «техническом дефолте для страны в рамках внешнего долга». К этому привели текущие события в Украине и связанные с ними геополитические риски, а также последовавшее за ними введение против России суровых западных санкций.

Российский Центробанк, тем не менее, старается удержать рубль от существенного падения. Среди важных шагов регулятора, обозначенных аналитиком, значатся:

валютные интервенции;

ограничение коротких позиций – практики, когда инвестор берет акции под залог у брокера, затем продает их, а после снижения их стоимости вновь покупает и отдает их брокеру, возвращая свои залоговые средства и оставляя ценовую разницу;

повышение ключевой ставки до 20%;

30% комиссия на покупку валюты (правда, 4 марта она была внезапно снижена регулятором до 12%).

Также к подобным мерам российского ЦБ следует добавить распоряжение министерства финансов, которым оно обязало продавать 80% выручки от экспорта.

– Эти факторы вкупе делают рубль более фундаментально привязанной и регулируемой валютой, нежели спекулятивной, – считает эксперт, отмечая, что потенциал еще более существенного падения сохраняется.

По мнению аналитика, сейчас для простых граждан не следует поддаваться панике и бежать продавать или покупать валюту – все это оказывает отрицательный эффект на банковскую систему. По возможности он рекомендует переводить активы в драгоценные металлы, в частности в золото, а также в бриллианты. Скупать доллары или евро либо приобретать недвижимость аналитик считает в данный момент не слишком разумным решением из-за возможных ограничений на продажу иностранной валюты и предполагаемых кризисов в отдельных отраслях в России.

Еще больше новостей — в нашем Telegram-канале . Подпишись!