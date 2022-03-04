Сколько белорусские мужчины тратят на 8 Марта и что покупают опрос и статистика

Источник материала: Myfin



Фото с сайта 1zoom.ru

Вначале поделимся статистикой. Национальный онлайн-ритейлер 21vek.by составил топ самых популярных товаров, которые белорусы заказывали к 8 Марта в 2021 году.

В период между двумя гендерными датами в календаре – 23 Февраля и 8 Марта – Минск и Минский регион в 2021 году активно закупались наушниками и гарнитурами, электрическими чайниками и пылесосами. Регионы показали себя более практично и покупали подгузники и автомобильные шины. В топ у покупателей в разных регионах попала швабра-моп Deerma Spray Mop TB500. Накануне Международного женского дня ее заказали более 1500 раз. В список самых популярных покупок также вошли:

напольные весы электронные Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 ;

; беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 ;

; вертикальный пылесос Deerma DX700 ;

; массажер ручной Galaxy GL 4942 .

Средний чек белорусов на покупки в преддверии 8 Марта составил 200 рублей – минчане и жители Минского региона тратили немного больше, а жители регионов оставались в пределе 165 рублей.

Сергей, 43 года, продавец-консультант

Бюджет – до 150 рублей

8 Марта и 23 Февраля – важные праздники для меня. В этом году мне подарили две пачки сигарет и гель для душа, а я все равно хочу порадовать женщин чем-то необычным. Поздравляю маму и жену. Коллег в рабочем коллективе нет, поэтому тратиться не приходится.

Долго подарок для жены я не выбирал – у нее проколот пупок, а сережек много не бывает, поэтому я уже насмотрел магазин и серебряное украшение за 35 рублей, цветы и коробочку конфет (Merci или Raffaello). На это уходит еще 20-30 рублей. На подарок маме трачу примерно 50-80 рублей.

Артем, 32 года, бизнес-аналитик в ИТ

Бюджет – 3000 руб.

Подарки я покупаю маме, любимой девушке, ее маме и сестре. Остальных знакомых женщин поздравляю устно. На коллег-женщин деньги не трачу, поскольку их поздравляет компания. В среднем на каждую я выделяю 200-300 рублей, но на любимую девушку трачу больше – дарю ей образовательный курс за 2000 рублей. Хочу, чтобы подарок был нужным, но хотя бы немного оставался сюрпризом.

Кирилл, 37 лет, заведующий магазином

Бюджет – 50 руб.

8 Марта для меня не очень важный праздник, потому что у меня нет ни жены, ни девушки, ни женщин-коллег. Я подарю букет цветов матери, с шоколадкой и открыткой. Заказываю цветы обычно онлайн с доставкой и планирую потратить до 50 рублей.





Фото с сайта ria.ru



Дмитрий, 34 года, предприниматель

Бюджет – до 2500 руб.

Меня воспитывал папа своим примером. Каждое утро 8 Марта он тихо вставал и бежал на рынок за цветами и тортом. Потом аккуратно ставил цветы на стол в зале (из спальни невозможно было пройти мимо стола), заваривал кружку кофе или чая и ожидал, когда мама встанет и увидит букет роз. С тех пор у меня сформировалось убеждение, что в этот день мы, мужчины, должны показать свою заботу и сделать что-то приятное для женщин, хотя бы подарить цветы.

Я поздравляю жену, дочь-третьеклассницу, маму, тещу и сестру, а еще коллег, друзей и родственников. Последние несколько лет жене я дарил айфоны, начал с 7+ и постепенно повышал планку. Вероятнее всего, традицию в этом году придется прервать, но еще рано что-то говорить. Дочке и маме покупаю букеты цветов. Всегда в букет для мамы кладу записку, что это цветы и от папы тоже. Папы уже нет, но считаю, что это момент, который напоминает о нем.

За день набегает трат на 1000 рублей, не меньше. Сладости для семьи – 200 руб. Цветы жене – 100 руб., маме – 100 руб., дочке, теще и сестре до 70 руб. каждой, на работе каждый год по-разному.

Подарки выбираю не в последний день, но в этом году голова забита другим, поэтому начну выбирать и прицениваться ближе к 5-6 марта, чтобы к 7 числу уже было все готово и я мог утром удивлять своих женщин.

Денис, 32 года, предприниматель

Бюджет – до 500 руб.

Подарки на 8 Марта я дарю жене и маме, все закупаю 7-ого числа. Идею подарка для жены я тщательно обдумываю заранее, а для мамы мы с братом придумываем вместе. Чаще всего наш подарок полезный и для дома – робот-пылесос, кухонный комбайн, утюг, электросушилка. Последней она так активно начала пользоваться, что теперь сушит абсолютно все. Даже пастилу сама начала готовить. Всегда добавляю к подарку цветы, трачу на них 50-80 рублей.

Подарок в этом году для жены будет стоить 200 рублей – хочу подарить ей наручные часы, к тому же в магазине сейчас очень хорошая скидка на них. На маму планирую потратить тоже около 200 рублей.

Если этот текст не помог придумать подарок для девушек и женщин, а варианты героев – не ваш случай, то 21vek.by подготовил свою подборку подарков к этому женскому празднику.

