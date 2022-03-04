Источник материала: БелТА

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно в квартире выращивал коноплю, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.

"43-летний житель Гродно оборудовал ящик для выращивания конопли прямо у себя дома. Для этого он использовал лампу, вентилятор", - уточнили в пресс-службе.

Правоохранители изъяли два куста растения. Со слов мужчины, коноплю он выращивал с 2019 года исключительно для личного потребления.-0-