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Житель Гродно в квартире выращивал коноплю

04.03.2022 15:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно в квартире выращивал коноплю, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.

"43-летний житель Гродно оборудовал ящик для выращивания конопли прямо у себя дома. Для этого он использовал лампу, вентилятор", - уточнили в пресс-службе.

Правоохранители изъяли два куста растения. Со слов мужчины, коноплю он выращивал с 2019 года исключительно для личного потребления.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Правоохранители изъяли два куста растения. Со слов мужчины, коноплю он выращивал с 2019 года исключительно для личного потребления.
 
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