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Житель Гродно в квартире выращивал коноплю
Источник материала: БелТА
4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно в квартире выращивал коноплю, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.
"43-летний житель Гродно оборудовал ящик для выращивания конопли прямо у себя дома. Для этого он использовал лампу, вентилятор", - уточнили в пресс-службе.
Правоохранители изъяли два куста растения. Со слов мужчины, коноплю он выращивал с 2019 года исключительно для личного потребления.-0-
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Правоохранители изъяли два куста растения. Со слов мужчины, коноплю он выращивал с 2019 года исключительно для личного потребления.
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