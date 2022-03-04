«Это будет критично для нас». Как решение IKEA о приостановке работы в Беларуси и России скажется на белорусском бизнесе

Источник материала: ProBusiness

IKEA объявила о приостановке работы сети в Беларуси и России. В сообщении, размещенном на официальном сайте компании, говорится о временном закрытии как магазинов, так и прекращении сотрудничества с местными производствами. Что это решение значит для белорусского бизнеса? Читайте в материале «Про бизнес».

«Пока не получали официального уведомления от компании»

Новость о приостановке работы IKEA в двух странах появилась вчера. Причина — военные действия России на территории Украины и «последовавшая человеческая трагедия, которая привела к миллионам пострадавших». В компании говорят, что главная задача этого решения — обезопасить работников и членов их семей. А это, по данным сети, около 15 тысяч человек.

Несмотря на то, что все магазины и другие структуры корпорации перестанут работать, все сотрудники будут обеспечены занятостью и стабильным доходом. Также 3 марта на официальном сайте российской IKEA было опубликовано сообщение об остановке продаж в оффлайн- и интернет-магазинах с 4 марта.



В день, когда IKEA объявила о приостановлении работы в России, в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга тут же выстроились огромные очереди. Фото: pbs.twimg.com

Как связана Беларусь со всемирно известной сетью? В нашей стране так и не появились магазины IKEA, зато есть несколько компаний, которые производят для них товары.

В Беларуси делают столы, стулья, комоды, раскладушки и другую мебель, а также домашний текстиль и некоторые изделия из пластика — даже будильники.

Речь идет как минимум о 5 предприятиях, которые связаны со шведской сетью.

Будильники, например, производят на Минском часовом заводе . На предприятии официального уведомления о приостановке сотрудничества еще не получали. Однако представитель компании подчеркивает, что в нынешней ситуации все может измениться за день:

— У нас на производстве продукции для IKEA задействован достаточно крупный цех. Мы не можем сказать, что доля товаров для сети является основной для предприятия. Но в любом случае, если решение о приостановке сотрудничества будет принято, это вызовет определенные последствия. Однако прямо сейчас мы работаем в штатном режиме.

«Мы приостановили объемы производства»

Могилевское предприятие «Моготекс» поставляет IKEA домашний текстиль с 2010 года. Там также отмечают, что не получали официального уведомление из офиса, который отвечает за работу сети в Северо-Восточной Европе, и уже пытались получить там дополнительную информацию. Поэтому пока компания выполняет план производства, предусмотренный контрактом с корпорацией:

— Мы сократили объемы производства, но это связано не только с последними новостями. Выпуск ограничивается дополнительными вопросами логистики, которые возникают в последнее время, — сказали нам на предприятии.

На «Моготекс» подчеркивают: контракты с IKEA будут работать до тех пор, пока не появится официального уведомления от шведской компании.

Речь идет о достаточно крупном производстве, поэтому остановить его по собственной инициативе, основываясь только на информации из Интернета, невозможно.



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К каким последствиям может привести приостановка производства для этой сети? В «Моготексе» ответили так:

— Если такое событие произойдет, это будет критично для швейного производства предприятия. Больше чем за 10 лет сотрудничества мы стали друг для друга стратегическими и надежными партнерами. Сейчас заполнить нишу другим ассортиментом в короткое время будет довольно-таки сложно. Поэтому мы надеемся на то, что решение IKEA будет временным. Также ведется работа по диверсификации рынков сбыта данного ассортимента в другие страны.

«Про бизнес» обратился и в «Минский мебельный центр», который находится в Молодечно, и в могилевское предприятие «Мебелаин» — обе компании изготавливают для IKEA мебель. Обсуждать вопросы сотрудничества с торговой сетью по телефону с нами отказались, поэтому мы направили запросы. Мы обязательно опубликуем ответы, как только они появятся.

«Все закупки для белорусов шли через Москву»

Беларусь и IKEA связывают не только производства. В стране есть несколько ИП и юридических лиц, которые занимаются доставкой и перепродажей товаров сети. Мы поговорили с одним из таких предпринимателей — Александром Короликом. Молодой человек возит продукцию IKEA с 2014 года. Он запустил интернет-магазин ikeacity с доставкой по Беларуси и открыл оффлайн-магазин в Минске:

— Мы были одними из первых в стране, кто начал возить товары не на заказ, а впрок. Все закупки шли через Москву.

Приобретали продукцию на оптовых складах в Москве и везли ее наемным транспортом.

Что будет сейчас, непонятно, потому что, кроме двух сообщений на официальном сайте IKEA, больше информации нет. Мы не теряем надежду, что оптовые склады продолжат свою работу, потому что компании нужно обеспечить занятостью тысячи своих сотрудников. Если это так, то возможность завозить товары останется. Если нет — придется искать что-то новое и обращаться к другим сетям с аналогичным ассортиментом и ценовой категорией.



Фото: pexels.com

Что будет делать предприниматель, если все-таки наступит худший вариант развития событий? Александр Королик говорит, что оценивал бизнес по перепродаже товаров из IKEA как рискованное мероприятие, где на его дело могут повлиять внешние и не зависящие от него факторы. Поэтому он запустил собственное производство мебели:

— Какие-то идеи для своей продукции в том числе подсмотрели у сети, — объясняет собеседник. — Я запустил предприятие в 2016 году и теперь сам вожу мебель на экспорт в Россию. Поэтому для меня это не событие, которое перечеркнет весь мой проект. В то же время я надеюсь, что закрытие IKEA — временное явление. Все-таки у них слишком много активов в России.

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