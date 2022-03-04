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В Мостовском районе возбуждено уголовное дело за истязание престарелого мужчины

04.03.2022 15:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Мостовского района возбудила уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, которому инкриминировано систематическое нанесение побоев своему отцу, передает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.

"Согласно материалам дела, мужчина на протяжении 5 месяцев систематически и, как правило, в состоянии алкогольного опьянения причинял своему 72-летнему отцу физические страдания. Потерпевший отказался от написания заявления о привлечении сына к уголовной ответственности", - пояснили в службе информации ведомства.

Как сообщается, подозреваемый злоупотреблял спиртными напитками, неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе за умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия.

С целью соблюдения принципа неотвратимости ответственности и предупреждения насилия в семье прокурор Мостовского района возбудил в отношении 49-летнего мужчины уголовное дело об истязании по ч.1 ст.154 Уголовного кодекса без заявления потерпевшего. Уголовное дело для организации расследования направлено в районный отдел Следственного комитета.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Как сообщается, подозреваемый злоупотреблял спиртными напитками, неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе за...
 
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