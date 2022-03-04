Должен быть доверительный диалог. Кадлубай об общении педагогов и учащихся в соцсетях

Источник материала: БелТА

Между педагогами и учащимися в соцсетях и месседжерах должен быть доверительный диалог, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра образования Александр Кадлубай.

"Работать с молодежью в социальных сетях важно. Вопрос только: где работать с молодежью? Если мы возьмем 2018 год, то речь шла в целом о работе с молодежью посредством работы сайтов учреждений образования, создания форумов при сайтах учреждений образования. Уже начинала речь идти об обобщении в социальных сетях. Сейчас мы должны реагировать на те тренды, которые у нас наблюдаются. Но, к сожалению, не всегда мы успеваем на них реагировать, - сказал Александр Кадлубай. - А это крайне важно. Необходимо создавать площадки, где бы молодежь получала конструктивную информацию".

По его словам, педагог должен присутствовать в тех социальных сетях и мессенджерах, которые наиболее популярны у молодежи. "В учреждениях образования постоянные споры: должен ли присутствовать педагог в социальных сетях. Я говорю: его присутствие там обязательно. При этом доверительное присутствие. Это очень важный акцент. Когда молодежь его приглашает в свои аккаунты, когда они состоят в плотной переписке. Какие инструменты? Через изучение учебных дисциплин, когда педагог задания выкладывает, обсуждает их с учащимися. При этом он может где-то латентно мониторить настроения, предпочтения учащихся, - отметил замминистра. - Важно просеивать ту информацию, которая присутствует в социальных сетях".-0-