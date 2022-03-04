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Работают ли карты и можно ли взять кредит? Приорбанк сообщил, что поменялось в работе

04.03.2022 17:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Работают ли карты и можно ли взять кредит? Приорбанк сообщил, что поменялось в работе
Фото: Приорбанк

Ограничения по работе карт платежных систем Mastercard и Visa не коснулись «Приорбанка» – оплата и снятие наличных с их помощью возможны как в Беларуси, так и за границей. Получится воспользоваться и сервисами Apple Pay и Samsung Pay, а периодические сбои могут быть связаны с ограничениями в отношении некоторых банков-эквайеров.

«Приорбанк» ввел лимит на валютные операции по обычным дебетовым картам в размере 700 рублей в день в эквиваленте. Он касается снятия наличных в банкоматах, онлайн-переводов и оплаты в интернет-магазинах как в Беларуси, так и за границей.

Лимит на операции с карточек с возобновляемыми кредитными линиями составляет 500 рублей в день. По таким карточкам временно не осуществляются платежи ЕРИП в интернет-банкинге, мобильном приложении банка и его инфокиосках. Также теперь нельзя перевести средства с такой карты на другую.

«Приорбанк» также сообщил клиентам, что переводы из-за рубежа могут приходить с перебоями – это может быть связано с ограничениями, введенными зарубежными банками.

Что касается кредитования, то с 3 марта «Приорбанк» перестал принимать такие заявки, за исключением тех, которые касаются кредитов на строительство недвижимости с господдержкой в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 г. №240.

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Теги: Новости
 
 
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В банке проинформировали, как сейчас работают его карточки ведущих платежных систем, а также сообщили о введенных лимитах на некоторые операции.
 
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