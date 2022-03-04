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В Могилеве пьяный водитель спровоцировал погоню
Источник материала: БелТА
4 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве пьяный водитель спровоцировал погоню, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
"Сегодня ночью около 01:40 водитель автомобиля Mazda, двигаясь по улице Пионерской, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Экипаж ГАИ подал водителю сигнал об остановке, но автомобилист его проигнорировал. В результате преследования нарушитель был остановлен", - отметили в ГАИ.
Им оказался 48-летний местный житель, освидетельствование которого показало наличие 2,2 промилле алкоголя.
В отношении водителя составлено 8 административных материалов. Автомобиль поставлен на штрафстоянку. -0-
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"Ночью около 01:40 водитель автомобиля Mazda, двигаясь по улице Пионерской, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Экипаж ГАИ подал водителю сигнал об...
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