В Гомельской области задержаны причастные к актам терроризма на железной дороге

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области задержана группа экстремистов, которая была причастна к актам терроризма. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет Республики Беларусь.

В Следственном комитете сообщили, что 30-летний житель Светлогорска поддерживал связь со своим родственником из Литвы, который с августа 2020 года скрывался там от уголовного преследования. Последний путем разговоров и переписок вовлек мужчину в экстремистскую деятельность и передал контакты одного из участников экстремистского формирования BYPOL. Житель Светлогорска связался с ним и получил проверочное задание. Необходимо было приехать на аэродром в Гомельской области и собрать сведения о нахождении там военных самолетов. Поставленную задачу мужчина выполнил вместе со своим знакомым.

Получив отчет, участник экстремистского формирования дал очередные указания - осуществить акты терроризма на железной дороге. Для этого он скинул новому "подопечному" подробные инструкции и видеоуроки по изготовлению орудий преступления и совершению терактов на ж/д объектах. Житель Светлогорска и два его знакомых 34 и 52 лет взяли горючее вещество в гараже и вечером 28 февраля направились на автомобиле к железнодорожному переезду вблизи деревни Сосновый Бор. Там они подожгли релейный шкаф сигнальной установки с оборудованием, отвечающим за работу железнодорожных светофоров, что вызвало риск наступления необратимых последствий, в том числе крушения составов и гибели пассажиров. После экстремисты скрылись и попытались принять все возможные меры по сокрытию следов преступления.

Уже 3 марта текущего года все трое подозреваемых были задержаны сотрудниками ГУБОПиК МВД Республики Беларусь.

В настоящее время указанные лица и организаторы, в том числе участник экстремистского формирования, привлечены по уголовному делу, связанному с актами терроризма на железной дороге. С задержанными проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности.

"Обращаем особое внимание граждан, что какое-либо вмешательство в безопасное функционирование железной дороги может привести к тяжким последствиям, в том числе травмированию и гибели людей, техногенным катастрофам, причинению ущерба государству и иным субъектам хозяйствования. Не подвергайте опасности себя и окружающих. Кроме того, такие деяния квалифицируются как акт терроризма и влекут наказание вплоть до смертной казни", - заявили в Следственном комитете.-0-