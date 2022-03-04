«Яндекс» не платит белорусским таксопаркам и водителям такси. Что происходит?

Источник материала: ProBusiness

На этой неделе все белорусские таксопарки и таксисты, сотрудничающие с «Яндексом», не получили выплат от агрегатора. Компании общались с представителями российского сервиса со вторника — именно в этот день обычно проходят зачисления. Насколько опасна ситуация для перевозчиков? И что говорят об этом в «Яндексе»? Читайте в материале «Про бизнес».

«Люди начали задавать вопросы: „Что будет дальше?“, „Когда им заплатят деньги“»

Анастасия — представитель одного из таксопарков Минска, который не получил вовремя деньги от «Яндекса». Компания столкнулась с проблемой во вторник:

— Когда деньги не пришли, мы начали обращаться к техподдержке агрегатора. Там заверили, что все выплаты компания произвела и что теперь нам следует обращаться в банк. Сначала мы разбирались сами, потом сообщили о проблеме в белорусскую Ассоциацию перевозчиков и диспетчеров такси — их представители держали связь с «Яндексом» и общались с нами.

Перевозчик, которого представляет Анастасия, сотрудничает со 115 водителями и имеет 30 машин в парке. Руководство рассчитывало рассчитаться с людьми в штатном режиме — сразу после выплат от агрегатора. Из-за того, что этого не произошло, компании пришлось искать деньги на зарплаты:

— Если бы не подушка безопасности, мы бы могли попасть в очень неловкое положение перед нашими сотрудниками. Надеемся, что ситуация с «Яндексом» — это разовое явление, которое не затянется больше, чем на неделю.

Эту информацию рассказали «Про бизнесу» в еще одном столичном таксопарке. Собеседник, руководитель организации, сообщил нам, что в компании работает 700 человек и числится 300 машин:

— Сработала цепочка: «Яндекс» не заплатил вовремя нам, а мы, в свою очередь, не смогли сразу рассчитаться с нашими водителями, — говорит представитель таксопарка. — Люди начали задавать вопросы: «Что будет дальше?», «Когда им заплатят их деньги?». Пришлось договариваться. Те, кто может подождать, ждет до следующего вторника, всем остальным мы выплатили зарплаты из собственных финансовых запасов. Ситуация, конечно, неприятная, но мы верим, что это вряд ли повторится. Столько лет работаем с этим агрегатором — и уже привыкли к ним. Несмотря на все трудности, считаем их надежным партнером, поэтому вряд ли перестанем сотрудничать.

«Ни о каких компенсациях издержек со стороны „Яндекса“ речи не идет»

Также мы обратились в Ассоциацию перевозчиков и диспетчеров такси . Председатель правления ассоциации Валерия Сорокина сообщила, что в организацию обратились десятки перевозчиков и таксопарков с одинаковой проблемой. Как только начали поступать запросы, Ассоциация начала общение с представителями «Яндекса»:

— По нашим данным, с этой проблемой столкнулись все юридические лица и ИП, которые работали с данным агрегатором. Речь идет о тысячах юрлиц по всей Беларуси, — говорит Валерия Сорокина. — Как только начали поступать первые запросы, мы обратились в «Яндекс». Представители компании были с нами на связи и отвечали на все вопросы. Вместе мы пытались разобраться, что произошло и почему выплаты не поступили на расчетные счета перевозчиков. Обратились в банки в поисках проведенных платежей и выяснили, что в связи с ограничениями в их работе платежи не поступили на счета перевозчиков в Беларуси.



Фото: kod.ru

И представители Ассоциации, и сами перевозчики догадывались, что все связано с политической и экономической обстановкой в мире. Поэтому почти все люди восприняли это адекватно:

— Сегодня мы получили информацию, что «Яндекс» нашел выход из ситуации и произведет платежи до 10 марта.

Недельная просрочка могла иметь достаточно серьезные последствия для перевозчиков: у многих из них взяты в лизинг или кредит автомобили, плюс ко всему нужно вовремя расплатиться с водителями. Как в итоге отразилась ситуация на предприятиях?

— Ни о каких компенсациях издержек со стороны «Яндекса» речи не идет. После переговоров с банками, лизинговыми компаниями и страховыми организациями мы пришли к общей договоренности о переносе платежей по заявлениям перевозчиков. Все всё понимают, поэтому стараются друг друга поддерживать.

«Яндекс»: «Сложности в расчетах с белорусскими партнёрами возникли исключительно из-за ограничений работы банков»

Как раз сегодня пресс-служба «Яндекса» опубликовала сообщение, в котором предупреждает всех своих партнеров о гипотетическом риске дефолта из-за отсутствия торгов акциями компании на бирже NASDAQ:

— В 2020 году мы выпустили конвертируемые облигации. Это ценные бумаги, по которым мы каждый год выплачиваем доход их покупателям, а по истечении определенного срока — в нашем случае пяти лет — еще и полную стоимость покупки. Выплата происходит акциями или деньгами, поэтому эти облигации называют конвертируемыми. Однако если биржа не будет проводить торги акциями Яндекса в течение 5 дней подряд, то, согласно условиям, покупатели облигаций могут потребовать вернуть им деньги не в 2025 году, как планировалось, а раньше. Общая сумма возврата составляет $ 1,25 млрд — это больше, чем сейчас находится на наших счетах. Как раз об этом мы и предупредили публично, — говорится в сообщении .

Однако в «Яндексе» подчеркивают: все проблемы компании никак не скажутся на выплатах партнерам:

— Самое важное — всё это никак не влияет на наши выплаты партнёрам: многочисленным подрядчикам, таксопаркам, водителям, ресторанам, курьерам, продавцам на Маркете и всем остальным. У нас достаточно рублёвых средств на счетах. Кроме того, работа всех сервисов Яндекса продолжается, а значит, пополняются рублёвые средства. Эти деньги мы тратим на взаиморасчёты с партнёрами, которые идут и будут идти по графику, как и всегда, и на все программы поддержки, которые мы анонсировали.

По поводу ситуации с невыплатами такси пресс-служба «Яндекс Go» заявила «Про бизнес»:

— Сложности с расчетами с белорусскими партнёрами возникли исключительно из-за ограничений работы банков. Мы уже нашли другие варианты проведения выплат, они требуют времени на подготовку, но деньги будут выплачены в полном объёме в ближайшие дни. У компании достаточно средств на счетах, мы тратим и будем тратить их на поддержку таксопарков, водителей и других партнеров.

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