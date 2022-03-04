Роскомнадзор принял решение полностью заблокировать Facebook

Источник материала: БелТА

4 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Роскомондзар принял решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории Российской Федерации, сообщает БЕЛТА.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, данное решение принято в ответ на блокировку соцсетью российских СМИ.

"С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру", - привел примеры Роскомнадзор.

В ведомстве подчеркнули, что применяемые социальной сетью ограничения запрещены российским законодательством, принятым в том числе для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.-0-