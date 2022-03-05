Конфликт левого поворота привел к ДТП в Минске

Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 ч 10 мин 27-летний водитель автомобиля "Фольксваген" двигался по ул.Академической со стороны пр.Независимости в направлении ул.Платонова. При повороте налево он не уступил дорогу встречному автомобилю "Ауди" и столкнулся с ним. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП сотрудники ГАИ Первомайского РУВД г.Минска проводят проверку.

Госавтоинспекция напоминает! При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. Будьте внимательны в пути!-0-