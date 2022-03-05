Белстат посчитал доходы и расходы белорусских семей: в среднем живут на 1 650 рублей в месяц

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Почти 40% тратят на питание



По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в IV квартале 2021 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 653,4 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1737,6 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 1379,6 рубля в месяц. За год рост составил около 11%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 573,9 рубля в месяц, из которых 1 159,4 рубля (73,7%) приходится на потребительские расходы.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).



В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,0%, на покупку непродовольственных товаров – 35,0%, на оплату услуг – 23,7%.

За чертой бедности

Фото: Myfin.by

В IV квартале 2021 года доля населения Беларуси с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума составила 3,9% (в третьем квартале 2021 года – 4%), свидетельствуют данные Белстата.

За последние 20 лет максимальный уровень бедности пришелся на 2000 год – 41,9%, минимальный – на 2014-й и 2020-й (по 4,8%).

Напомним, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения сейчас установлен в размере 296 рублей 55 копеек.

Самых «богатых» в пять раз больше самых «бедных»



Менее 250 рублей среднедушевых располагаемых ресурсов в месяц в IV квартале 2021 года имели 1,4% населения.

Вот как сейчас выглядит расслоение населения в зависимости от среднедушевых располагаемых ресурсов в месяц:



от 250,1 до 300 рублей – 2,9%;

от 300,1 до 350 рублей – 3,1%;

от 350,1 до 400 рублей – 5%;

от 400,1 до 500 рублей – 13,3%;

от 500,1 до 600 рублей – 16,6%;

от 600,1 до 700 рублей – 13,9%;

от 700,1 до 800 рублей – 11,2%;

от 800,1 до 900 рублей – 8,6%;

от 900,1 до 1 000 рублей – 5,9%;

от 1 000,1 до 1 100 рублей – 4,3%;

от 1 100,1 до 1 200 рублей – 3,3%;

от 1 200,1 до 1 300 рублей – 2,6%;

от 1 300,1 до 1 400 рублей– 1,7%;

от 1 400,1 до 1.500 рублей – 1,3%;

более 1 500 рублей – 5,4%.

Фото: pixabay.com

Располагаемые ресурсы менее 250 рублей большей частью пришлись на Могилевскую область – 2,6%, наименьшая доля в Минске – 0,3%.

Минимальная доля располагаемых ресурсов в размере более 1 500 рублей также в Могилевской области – 2,6%, максимум в Минске – 9,9%.

Как видим, почти четверть населения (а именно 24,3% домашних хозяйств) имеют среднедушевые ресурсы менее 500 рублей в месяц. Больше половины семей (56,2%) живут исходя из ресурсов на одного человека в размере от 500 до 1 000 рублей.

