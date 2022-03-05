«Главное — вовремя найти больной цветок». Как в Пинске бережно выращивают тюльпаны к 8 марта

Источник материала: ProBusiness



Павел Деменюк

Этот материал редакция «Про бизнес» начала готовить еще до военных действий в Украине. Мы планировали выпустить его к 8 марта. Конечно, последние события резко изменили новостной и эмоциональный фон. Сейчас, кажется, не до «историй успеха». Практически каждого предпринимателя, каждую компанию волнует, когда закончится эта война, как сейчас действовать бизнесу в новых экономических условиях, как сохранить людей, клиентов, репутацию, отношения… Ряд компаний уже оказались на грани выживания. Тем не менее, посоветовавшись внутри редакции, мы решили все же выпустить этот материал про красивый цветочный бизнес именно сейчас — когда нам очень нужны красота и созидание.

Ипэшнику Павлу Деменюку из Пинска, что на белорусском Полесье, — 31 год. С 8 лет он наблюдал, как его дед сажал в своей теплице тысячи тюльпанов на продажу, с 10 — помогал выращивать цветы и продавать их в Минске своему отцу. Последние 10 лет предприниматель занимается цветами сам. За это время он более чем в 10 раз нарастил объемы производства и не думает останавливаться. Сложно ли построить бизнес на том, что востребовано буквально неделю в году, и сколько в нем можно заработать? Читайте и смотрите в репортаже «Про бизнес».

Работал на стройке в Минске, собрал небольшой капитал — вернулся домой, чтобы заняться цветами

К Павлу в Пинск «Про бизнес» отправился 23 февраля. Все еще было, как раньше, до 8 марта оставалось 2 недели, и практически в каждой деревне по пути к полесскому райцентру стояли домики с яркими вывесками «Продам цветы к 8 марта» или «Тюльпаны опт».

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Цветочный бизнес здесь — действительно распространенное явление.

— Я создал группу тюльпанщиков Беларуси в соцсетях и проводил опросы среди фермеров, — рассказывает Павел Деменюк. — Если верить цифрам от местных предпринимателей, в Пинске в этом году растет больше 25 миллионов тюльпанов. Хотя еще 3 года назад было не больше 7 миллионов.

Местные научились растить и зарабатывать — теперь в Пинск едут за цветами со всей Беларуси.

Мы договорились о ранней встрече с Павлом, думая, что увидим полные теплицы тюльпанов и поговорим с фермером без спешки. Но к нашему приезду часть цветов он уже срезал и то и дело осматривал оставшиеся посадки в поисках заболевших растений, постоянно отвлекаясь на телефонные звонки.

— Самый сезон идет. Мы работаем в таком режиме уже неделю, и это еще поздно начали из-за февральских холодов, — говорит Павел Деменюк. — Первые цветы срезали пару дней назад и увезли в холодильник, сейчас готовим вторую часть урожая. Думаю, что уберем последние тюльпаны в начале марта — повезем их в Минск покупателям.





На участке Павел построил несколько теплиц с тюльпанами. В некоторых из них цветов уже нет, в других же они еще не доросли до нужной длины и размера бутона. Это — особенности сортов, которых у фермера больше 40.

— Первые годы «горел» на этом: сажал в одну грядку ранние и поздние сорта, — вспоминает парень. — Был, к примеру, нюанс с «Барселоной»: для хорошего роста этому сорту нужно 18 градусов тепла, а не 15, как большинству других. Я посадил его рядом с обычными тюльпанами — в итоге не дождался результата, срезал цветы уже после праздника. Теперь я умнее и опытнее, но даже с нынешними знаниями нужно контролировать процесс выгонки в ручном режиме: где-то тюльпаны растут слишком быстро, и их нужно притенять, где-то, наоборот, важно простимулировать рост.





Тюльпаны — семейное дело Деменюков. Дед Павла высаживал цветы на продажу еще в 1997 году. Затем этим же бизнесом 5 лет занимался его отец: парень вспоминает, как работал вместе с ним в теплицах и ездил продавать тюльпаны в Минск. А в 2011 году, когда Павлу был 21 год, он захотел попробовать сам:

— До этого я работал на стройке в Минске. Собрал небольшой капитал и вернулся домой, чтобы заняться цветами. Начинал с 18 тысяч луковиц в теплице моих родителей, а сам снимал с женой квартиру. Через несколько лет высаживал уже 50 тысяч, затем 100. Сейчас в наших теплицах — около 200 тысяч тюльпанов.





«В прошлом году лишился трети урожая»

Павел заводит нас в одну из теплиц — там уже срезали половину урожая. Показывает, как выглядит готовый к срезке цветок: он должен быть с крепким бутоном и на длинном стебле, но не перезрелый — иначе тюльпан не доедет до места продажи. Рядом с грядками стоят коробки с луковицами, которые уже достали из земли:

— Мы засеваем теплицы только голландскими луковицами, — говорит Павел Деменюк. — Получаем материал в конце сентября по цене в 170 евро за тысячу штук. На рынке полно предложений и по 200, и по 220 евро, но я не вижу смысла вкладывать в сорта дополнительные деньги: все равно в феврале будем продавать по средней на рынке закупочной цене. Кто-то, возможно, растит премиальные сорта для конкретного покупателя, которому нужен цветок премиального качества. Но это не мой случай.





Сезон посадки луковиц — конец октября. До этого времени посадочный материал хранят в холодильниках, чтобы он прошел закалку необходимыми температурами. Если этого не сделать, объясняет Павел, луковица может не пережить морозов либо пойти в рост раньше положенного. С ноября по 5 января они находятся в свежем песке в спящем режиме — после этой даты Павел начинает топить теплицы. А после сезона тюльпанов задействует теплицы под однолетники: выращивает бегонии, петуньи и хризантемы.

— Средний срок созревания урожая тюльпанов — около 5 недель. То есть, посадив 5 января, уже ко Дню святого Валентина можно получить первую партию. В этом году вышла задержка — мы начали срезку только после 15 числа. Все время нужно поддерживать в теплицах определенный климат: около 15 градусов тепла и 70% влажности, а также индивидуальный световой режим для каждого сорта. Раньше я создавал эти условия обычной буржуйкой, но, намучившись, перешел на вентиляторы с термостатами и другой автоматикой.





В этот момент Павел вырывает из грядки несколько тюльпанов и показывает, как выглядит основная опасность цветочного бизнеса:

— Посмотрите: у этих цветков поражены болезнью луковицы. Это видно по тому, как растет тюльпан: он может быть гораздо короче остальных, иметь нестандартную форму, а на его листьях иногда появляются пятна как будто от пламени. Если вовремя не найти такой цветок, он заразит всю грядку.





Фермеры называют проявления цветочных болезней топпингом. Топпинг может привести к страшным последствиям: например, инфекция выкашивает значительную часть урожая и лишает человека заработка. Павел столкнулся с этой проблемой в 2021 году:

— Высадил больше 250 тысяч, лишился трети урожая, — вспоминает он прошлый сезон. — Мне еще повезло, что удалось в итоге немного заработать. Но из-за того инцидента пришлось снизить масштабы в этом году. Да и нынешний сезон тоже не очень: из-за сильных заморозков в конце ноября — начале декабря я потерял около 30% посадок.

В этом бизнесе нормально, если ты за период созревания тюльпанов теряешь до 10% всего урожая: к этому приводят болезни, перебои с освещением или отоплением, качество посадочного материала. Если уложишься в эти цифры — можешь рассчитывать на нормальную прибыль. Первые несколько лет Павел справлялся со всеми процессами один. Но, как только вышел на объемы в 50 тысяч тюльпанов за сезон, позвал на помощь родных. Теперь вместе с ним за урожаем ухаживают аж пятеро родственников.





«Можно заработать $ 0,2 с цветка»

В большом помещении с холодильными установками — около 1 градуса выше нуля. Примерно четверть площадей уже занята коробками с расфасованными и упакованными цветами: они могут находиться здесь несколько недель без потери товарного вида.

— Если бы пришлось арендовать холодильник, себестоимость тюльпанов была бы выше. Соответственно, сократилась бы прибыль. Поэтому пару лет назад, когда я вышел на большой объем, решил построить свое помещение, чтобы экономить. Строительство заняло год.





Сезонный заработок на тюльпанах, по словам Павла, очень зависит от спроса. Бывает, один год продажи в Минске и других городах идут на ура, и тогда на следующий год покупатели-оптовики бронируют урожай еще в начале февраля. Случается и обратная ситуация: люди покупают цветов на $ 10 000 — и прогорают. В таком случае в следующем году приходится либо снижать стоимость, либо распродавать цветы вплоть до 8 марта.





— В этом году средняя цена закупки изначально была 1,3 рубля, или $ 0,5 (по курсу на 23 февраля — прим. "Про бизнес"), при этом в продаже цветок появится по 3 рубля (более $ 1) за штуку. В зависимости от объема заказа стоимость цветка для конкретного клиента — от $ 0,48 до $ 0,5. Еще 10 лет назад фермеры не отдавали цветы дешевле $ 0,7 — конкуренция была ниже, и обвал цен спровоцировали девальвации.





Павел рассказывает, как формируется стоимость одного цветка. Около $ 0,2 — цена за луковицу, еще $ 0,1 — расходы на ее выращивание (песок, удобрения, коммунальные платежи, налоги). Все, что остается свыше — прибыль семьи.

— Каждый год есть два возможных сценария развития событий. Либо все идет хорошо, и ты продаешь все минимум за 2 недели до 8 марта, либо покупатели не торопятся — некоторые продавцы начинают паниковать, снижая цены на $ 0,05, а то и на $ 0,1 за штуку. Тогда продать тюльпаны становится сложнее, но я все равно не снижаю цены — минус $ 0,1 лишает меня половины прибыли.

Перед публикацией текста «Про бизнес» уточнил у Павла, что происходит с ценами на тюльпаны уже в марте — на фоне военного конфликта в Украине и серьезных курсовых колебаний: — Цена в белорусских рублях выросла до 1,5 за штуку, а в эквиваленте к доллару я потерял на цветке около $ 0,07 — был вынужден отдавать тюльпаны по $ 0,43 за штуку в среднем.

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