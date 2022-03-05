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«Главное — вовремя найти больной цветок». Как в Пинске бережно выращивают тюльпаны к 8 марта
05.03.2022 10:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ипэшнику Павлу Деменюку из Пинска, что на белорусском Полесье, — 31 год. С 8 лет он наблюдал, как его дед сажал в своей теплице тысячи тюльпанов на продажу, с 10 — помогал выращивать цветы и продавать их в Минске своему отцу. Последние 10 лет предприниматель занимается цветами сам. За это время он более чем в 10 раз нарастил объемы производства и не думает останавливаться. Сложно ли построить бизнес на том, что востребовано буквально неделю в году, и сколько в нем можно заработать? Читайте и смотрите в репортаже «Про бизнес».
Работал на стройке в Минске, собрал небольшой капитал — вернулся домой, чтобы заняться цветами
К Павлу в Пинск «Про бизнес» отправился 23 февраля. Все еще было, как раньше, до 8 марта оставалось 2 недели, и практически в каждой деревне по пути к полесскому райцентру стояли домики с яркими вывесками «Продам цветы к 8 марта» или «Тюльпаны опт».
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Цветочный бизнес здесь — действительно распространенное явление.
— Я создал группу тюльпанщиков Беларуси в соцсетях и проводил опросы среди фермеров, — рассказывает Павел Деменюк. — Если верить цифрам от местных предпринимателей, в Пинске в этом году растет больше 25 миллионов тюльпанов. Хотя еще 3 года назад было не больше 7 миллионов.
Местные научились растить и зарабатывать — теперь в Пинск едут за цветами со всей Беларуси.
Мы договорились о ранней встрече с Павлом, думая, что увидим полные теплицы тюльпанов и поговорим с фермером без спешки. Но к нашему приезду часть цветов он уже срезал и то и дело осматривал оставшиеся посадки в поисках заболевших растений, постоянно отвлекаясь на телефонные звонки.
— Самый сезон идет. Мы работаем в таком режиме уже неделю, и это еще поздно начали из-за февральских холодов, — говорит Павел Деменюк. — Первые цветы срезали пару дней назад и увезли в холодильник, сейчас готовим вторую часть урожая. Думаю, что уберем последние тюльпаны в начале марта — повезем их в Минск покупателям.
На участке Павел построил несколько теплиц с тюльпанами. В некоторых из них цветов уже нет, в других же они еще не доросли до нужной длины и размера бутона. Это — особенности сортов, которых у фермера больше 40.
— Первые годы «горел» на этом: сажал в одну грядку ранние и поздние сорта, — вспоминает парень. — Был, к примеру, нюанс с «Барселоной»: для хорошего роста этому сорту нужно 18 градусов тепла, а не 15, как большинству других. Я посадил его рядом с обычными тюльпанами — в итоге не дождался результата, срезал цветы уже после праздника. Теперь я умнее и опытнее, но даже с нынешними знаниями нужно контролировать процесс выгонки в ручном режиме: где-то тюльпаны растут слишком быстро, и их нужно притенять, где-то, наоборот, важно простимулировать рост.
Тюльпаны — семейное дело Деменюков. Дед Павла высаживал цветы на продажу еще в 1997 году. Затем этим же бизнесом 5 лет занимался его отец: парень вспоминает, как работал вместе с ним в теплицах и ездил продавать тюльпаны в Минск. А в 2011 году, когда Павлу был 21 год, он захотел попробовать сам:
— До этого я работал на стройке в Минске. Собрал небольшой капитал и вернулся домой, чтобы заняться цветами. Начинал с 18 тысяч луковиц в теплице моих родителей, а сам снимал с женой квартиру. Через несколько лет высаживал уже 50 тысяч, затем 100. Сейчас в наших теплицах — около 200 тысяч тюльпанов.
«В прошлом году лишился трети урожая»
Павел заводит нас в одну из теплиц — там уже срезали половину урожая. Показывает, как выглядит готовый к срезке цветок: он должен быть с крепким бутоном и на длинном стебле, но не перезрелый — иначе тюльпан не доедет до места продажи. Рядом с грядками стоят коробки с луковицами, которые уже достали из земли:
— Мы засеваем теплицы только голландскими луковицами, — говорит Павел Деменюк. — Получаем материал в конце сентября по цене в 170 евро за тысячу штук. На рынке полно предложений и по 200, и по 220 евро, но я не вижу смысла вкладывать в сорта дополнительные деньги: все равно в феврале будем продавать по средней на рынке закупочной цене. Кто-то, возможно, растит премиальные сорта для конкретного покупателя, которому нужен цветок премиального качества. Но это не мой случай.
Сезон посадки луковиц — конец октября. До этого времени посадочный материал хранят в холодильниках, чтобы он прошел закалку необходимыми температурами. Если этого не сделать, объясняет Павел, луковица может не пережить морозов либо пойти в рост раньше положенного. С ноября по 5 января они находятся в свежем песке в спящем режиме — после этой даты Павел начинает топить теплицы. А после сезона тюльпанов задействует теплицы под однолетники: выращивает бегонии, петуньи и хризантемы.
— Средний срок созревания урожая тюльпанов — около 5 недель. То есть, посадив 5 января, уже ко Дню святого Валентина можно получить первую партию. В этом году вышла задержка — мы начали срезку только после 15 числа. Все время нужно поддерживать в теплицах определенный климат: около 15 градусов тепла и 70% влажности, а также индивидуальный световой режим для каждого сорта. Раньше я создавал эти условия обычной буржуйкой, но, намучившись, перешел на вентиляторы с термостатами и другой автоматикой.
В этот момент Павел вырывает из грядки несколько тюльпанов и показывает, как выглядит основная опасность цветочного бизнеса:
— Посмотрите: у этих цветков поражены болезнью луковицы. Это видно по тому, как растет тюльпан: он может быть гораздо короче остальных, иметь нестандартную форму, а на его листьях иногда появляются пятна как будто от пламени. Если вовремя не найти такой цветок, он заразит всю грядку.
Фермеры называют проявления цветочных болезней топпингом. Топпинг может привести к страшным последствиям: например, инфекция выкашивает значительную часть урожая и лишает человека заработка. Павел столкнулся с этой проблемой в 2021 году:
— Высадил больше 250 тысяч, лишился трети урожая, — вспоминает он прошлый сезон. — Мне еще повезло, что удалось в итоге немного заработать. Но из-за того инцидента пришлось снизить масштабы в этом году. Да и нынешний сезон тоже не очень: из-за сильных заморозков в конце ноября — начале декабря я потерял около 30% посадок.
В этом бизнесе нормально, если ты за период созревания тюльпанов теряешь до 10% всего урожая: к этому приводят болезни, перебои с освещением или отоплением, качество посадочного материала. Если уложишься в эти цифры — можешь рассчитывать на нормальную прибыль.Первые несколько лет Павел справлялся со всеми процессами один. Но, как только вышел на объемы в 50 тысяч тюльпанов за сезон, позвал на помощь родных. Теперь вместе с ним за урожаем ухаживают аж пятеро родственников.
«Можно заработать $ 0,2 с цветка»
В большом помещении с холодильными установками — около 1 градуса выше нуля. Примерно четверть площадей уже занята коробками с расфасованными и упакованными цветами: они могут находиться здесь несколько недель без потери товарного вида.
— Если бы пришлось арендовать холодильник, себестоимость тюльпанов была бы выше. Соответственно, сократилась бы прибыль. Поэтому пару лет назад, когда я вышел на большой объем, решил построить свое помещение, чтобы экономить. Строительство заняло год.
Сезонный заработок на тюльпанах, по словам Павла, очень зависит от спроса. Бывает, один год продажи в Минске и других городах идут на ура, и тогда на следующий год покупатели-оптовики бронируют урожай еще в начале февраля. Случается и обратная ситуация: люди покупают цветов на $ 10 000 — и прогорают. В таком случае в следующем году приходится либо снижать стоимость, либо распродавать цветы вплоть до 8 марта.
— В этом году средняя цена закупки изначально была 1,3 рубля, или $ 0,5 (по курсу на 23 февраля — прим. "Про бизнес"), при этом в продаже цветок появится по 3 рубля (более $ 1) за штуку. В зависимости от объема заказа стоимость цветка для конкретного клиента — от $ 0,48 до $ 0,5. Еще 10 лет назад фермеры не отдавали цветы дешевле $ 0,7 — конкуренция была ниже, и обвал цен спровоцировали девальвации.
Павел рассказывает, как формируется стоимость одного цветка. Около $ 0,2 — цена за луковицу, еще $ 0,1 — расходы на ее выращивание (песок, удобрения, коммунальные платежи, налоги). Все, что остается свыше — прибыль семьи.
— Каждый год есть два возможных сценария развития событий. Либо все идет хорошо, и ты продаешь все минимум за 2 недели до 8 марта, либо покупатели не торопятся — некоторые продавцы начинают паниковать, снижая цены на $ 0,05, а то и на $ 0,1 за штуку. Тогда продать тюльпаны становится сложнее, но я все равно не снижаю цены — минус $ 0,1 лишает меня половины прибыли.
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