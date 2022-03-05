Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке при пожаре квартиры спасли пенсионерку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

4 марта в 10.02 в центр оперативного управления Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в квартире на ул.Молодежной. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, наблюдалось сильное задымление из окна квартиры на первом этаже.

Работники МЧС спасли хозяйку 1945 года рождения, которая в момент пожара находилась в дальней комнате. После осмотра врачами скорой медицинской помощи женщина от госпитализации отказалась.

По словам спасенной, утром она запустила стиральную машину, после чего обнаружила дым, идущий из-за задней стенки устройства. Попытка самостоятельно потушить пожар не удалась, поэтому пенсионерка позвонила внучке, чтобы та вызвала спасателей, а сама спряталась в дальней комнате.

Сотрудники МЧС пожар ликвидировали. Огнем в кухне повреждена стиральная машина, закопчены стены и потолок.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - короткое замыкание стиральной машины.-0-