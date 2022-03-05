Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троих жителей Светлогорска задержали за акт терроризма на железной дороге, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сегодня оперативники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД во взаимодействии с ГУУР МВД и КГБ задержали троих жителей Светлогорска в возрасте от 29 до 50 лет, которые поддались призывам деструктивных Telegram-каналов участвовать в "рельсовой войне".

Установлено, что в конце февраля после обращения в чат-бот экстремистского формирования с одним из них связался руководитель экстремистской организации и предложил за денежное вознаграждение провести активные действия - вывести из строя железнодорожную инфраструктуру.

После тщательной подготовки 29-летний подозреваемый вместе с двумя своими знакомыми вечером 28 февраля отправились на ж/д перегон за городом. Один ждал в машине поодаль, двое выполняли задание: облили горючей жидкостью релейный шкаф сигнальной установки и подожгли. Оборудование выгорело полностью, что привело к возникновению опасности для движения поездов.

В ходе обысков по местам жительства и в гаражах задержанных оперативниками обнаружены доказательства их преступной деятельности: горючие жидкости, балаклавы и маскхалаты, холодное оружие и инструменты для взлома.

Следствием возбуждено уголовное дело за совершение акта терроризма.

МВД предупреждает, что любые противоправные действия на Белорусской железной дороге, будут квалифицированы как акт терроризма и реакция будет максимально жесткой.-0-