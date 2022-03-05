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Две женщины погибли в ДТП в Гродно

05.03.2022 11:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две женщины погибли в ДТП в Гродно, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сегодня около 8.00 на перекрестке ул.Калиновского и ул.Болдина столкнулись автомобили BMW и Dacia.

По предварительной информации, BMW ехала по ул.Болдина со стороны кольцевой развязки "Форты". В это время с ул.Весенней выезжала другая иномарка.

В результате аварии от полученных травм скончались две женщины - водитель и пассажир Dacia. Водитель и два молодых человека из BMW доставлены в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и МЧС.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две женщины погибли в ДТП в Гродно, сообщили БЕЛТА в МВД. Сегодня около 8.00 на перекрестке ул.Калиновского и...
 
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