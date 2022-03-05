|
Две женщины погибли в ДТП в Гродно
Источник материала: БелТА
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две женщины погибли в ДТП в Гродно, сообщили БЕЛТА в МВД.
Сегодня около 8.00 на перекрестке ул.Калиновского и ул.Болдина столкнулись автомобили BMW и Dacia.
По предварительной информации, BMW ехала по ул.Болдина со стороны кольцевой развязки "Форты". В это время с ул.Весенней выезжала другая иномарка.
В результате аварии от полученных травм скончались две женщины - водитель и пассажир Dacia. Водитель и два молодых человека из BMW доставлены в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и МЧС.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две женщины погибли в ДТП в Гродно, сообщили БЕЛТА в МВД. Сегодня около 8.00 на перекрестке ул.Калиновского и...
|
Архив (Разное)