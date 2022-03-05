Два человека погибли при пожарах в Гомельской области

Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Гомельской области при пожарах погибли два человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

4 марта в 9.18 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д.Глинная Слобода Речицкого района Гомельской области. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1936 года рождения.

В этот же день в 12.08 поступило сообщение о пожаре в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома ул.Пролетарской в агрогородке Столбун Ветковского района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший квартиросъемщик 1983 года рождения.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-