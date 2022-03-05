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Два человека погибли при пожарах в Гомельской области

05.03.2022 11:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Гомельской области при пожарах погибли два человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

4 марта в 9.18 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д.Глинная Слобода Речицкого района Гомельской области. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1936 года рождения.

В этот же день в 12.08 поступило сообщение о пожаре в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома ул.Пролетарской в агрогородке Столбун Ветковского района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший квартиросъемщик 1983 года рождения.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 марта в 9.18 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д.Глинная Слобода Речицкого района Гомельской области. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1936 года...
 
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