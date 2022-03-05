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Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились на 3% до $8,3 млрд

05.03.2022 11:53 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились на 3% до ,3 млрд
Фото: pixabay.com. Фото носит иллюстративный характер.

За февраль 2022 года золотовалютные резервы снизились на 259,2 млн долларов США (на 3,0%) после роста в январе на 98,8 млн. долларов США (на 1,2%).

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам февраля в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 280 млн долларов США, а также отрицательным сальдо покупки-продажи Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», – сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовало увеличение стоимости монетарного золота, а также поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин.

В Нацбанке отметили, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее 7,0 млрд долларов США.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 марта, по предварительным данным, составили 8 264,6 млн долларов США (в эквиваленте).
 
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