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Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились на 3% до $8,3 млрд
Источник материала: Myfin
За
февраль 2022 года
«Снижение
уровня международных резервных активов
по итогам февраля в основном обусловлено
плановым погашением правительством
внешних и внутренних обязательств в
иностранной валюте на сумму порядка
280 млн долларов США, а также отрицательным
сальдо покупки-продажи Национальным
банком иностранной валюты на торгах
ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа», – сообщили в управлении информации и общественных связей
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовало увеличение стоимости монетарного золота, а также поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин.
В Нацбанке отметили, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее 7,0 млрд долларов США.
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Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 марта, по предварительным данным, составили 8 264,6 млн долларов США (в эквиваленте).
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