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В Минском районе под колесами авто погиб пешеход

05.03.2022 12:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе под колесами авто погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в ОГАИ УВД Минского райисполкома.

По предварительной информации, 4 марта около 20.10 возле д.53 на ул.Октябрьской в д.Боровляны водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем "Ситроен" (не имея права на управление этим транспортным средством на территории Беларуси), двигался со стороны деревни в направлении автодороги М3 Минск - Витебск. При подъезде к нерегулируемом пешеходному переходу он не пропустил пешехода, который переходил дорогу, и сбил его.

В результате ДТП пешеход 1949 года рождения получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу, где в последующем скончался.

По факту происшествия проводится проверка.

Госавтоинспекция Минского района напоминает водителям, что согласно требований п.116 ПДД Беларуси, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В результате ДТП пешеход 1949 года рождения получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу, где в последующем скончался.
 
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