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Альфа-Банк отменил для бизнеса комиссии на международные переводы

05.03.2022 12:19 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Альфа-Банк отменил для бизнеса комиссии на международные переводы

Альфа-Банк (Беларусь) отменил комиссии на международные переводы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С 10 марта, как пишет пресс-служба банка, они смогут совершать бесплатные переводы в долларах, евро и любой другой валюте, кроме российского рубля.

Надолго ли вводится это условие, пока неизвестно. В своем сообщении Альфа-Банк говорит, что оно будет действовать и дальше — вплоть до момента, когда экономическая ситуация не станет стабильной.

Воспользоваться услугой могут и резиденты, и нерезиденты Беларуси, а также держатели пакетов расчетно-кассового обслуживания и клиенты банка, которые обслуживаются на общих основаниях. Кроме того, рассчитывать на бесплатные международные переводы могут юрлица и ИП, подключившие пакет электронных платежей за рубеж в евро или долларах.

В банке предупреждают, что деньги до адресатов могут идти дольше, чем обычно, из-за особенностей работы банков-корреспондентов. А конкретные сроки зачисления зависят от страны, куда совершается международный перевод.

Альфа-банк также напоминает:

  • Карты для бизнеса Visa Business и Visa Business Platinum работают в обычном режиме: вы по-прежнему можете оплачивать услуги и снимать с них наличные как в Беларуси, так и за границей (кроме Украины). Это же касается оплаты картами банка через системы мобильных платежей и электронные кошельки: Apple Pay, Samsumg Pay, Кошелёк Pay. Но, учитывая ситуацию, лучше иметь при себе обычную банковскую карту: у некоторых банков-эквайеров не исключены сбои при расчете с помощью телефона или другого устройства.
  • Интернет и торговый эквайринг работает без сбоев. Клиенты бизнеса, который обслуживается в Альфа-Банке, по-прежнему может рассчитываться различными банковскими карты без ввода ее данных.
  • Платежные терминалы Альфа-Выручки работают как обычно — круглосуточно и без выходных.
  • Платежи в банки Украины: из-за запрета Нацбанка Украины от 2 марта юрлица и ИП не могут совершать международные переводы в финансовые организации этой страны. Каждый перевод в Украину будет отклонен с соответствующим пояснением.

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Альфа-Банк (Беларусь) отменил комиссии на международные переводы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С 10 марта, как пишет пресс-служба банка,...
 
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