|
Альфа-Банк отменил для бизнеса комиссии на международные переводы
05.03.2022 12:19 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Альфа-Банк (Беларусь) отменил комиссии на международные переводы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С 10 марта, как
Надолго ли вводится это условие, пока неизвестно. В своем сообщении Альфа-Банк говорит, что оно будет действовать и дальше — вплоть до момента, когда экономическая ситуация не станет стабильной.
Воспользоваться услугой могут и резиденты, и нерезиденты Беларуси, а также держатели пакетов расчетно-кассового обслуживания и клиенты банка, которые обслуживаются на общих основаниях. Кроме того, рассчитывать на бесплатные международные переводы могут юрлица и ИП, подключившие пакет электронных платежей за рубеж в евро или долларах.
В банке предупреждают, что деньги до адресатов могут идти дольше, чем обычно, из-за особенностей работы банков-корреспондентов. А конкретные сроки зачисления зависят от страны, куда совершается международный перевод.
Альфа-банк также напоминает:
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Альфа-Банк (Беларусь) отменил комиссии на международные переводы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С 10 марта, как пишет пресс-служба банка,...
|
Архив (Разное)