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В Дрогичине столкнулись две легковушки, одного водителя и пассажирку деблокировали

05.03.2022 12:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели в Дрогичине деблокировали двух человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

4 марта в 20.34 в службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул.Ленина. Столкнулись легковые автомобили Kia Sportage и Renault Clio. В последнем поврежденными конструкциями кузова оказались заблокированы два человека.

Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали заднюю левую дверь автомобиля и спасли (деблокировали) водителя легковушки 1986 года рождения и пассажирку 1957 года рождения. Они госпитализированы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 марта в 20.34 в службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул.Ленина. Столкнулись легковые автомобили Kia Sportage и Renault Clio.
 
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