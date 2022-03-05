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При пожаре в Орше спасли женщину

05.03.2022 13:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли женщину при пожаре в Орше, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Спасателям 5 марта в 00.06 от очевидцев поступило сообщение о загорании в квартире многоквартирного жилого дома. По прибытии к месту вызова наблюдалось задымление в квартире на третьем этаже. Работники МЧС спасли хозяйку 1977 года рождения, которая находилась в прихожей в бессознательном состоянии.

После осмотра врачами скорой помощи женщина была госпитализирована в больницу.

Эвакуация жителей не проводилась, так как задымления в подъезде не было. В результате пожара в квартире было повреждено имущество, закопчены стены, потолок.

Причина случившегося устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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После осмотра врачами скорой помощи женщина была госпитализирована в больницу.
 
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