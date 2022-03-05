Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах бесправника останавливали со стрельбой, сообщили БЕЛТА в МВД.

Ночью 4 марта водитель Opel проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться от экипажа ГАИ. Во время погони инспектор сначала несколько раз выстрелил в воздух, а затем - по колесам автомобиля.

За рулем оказался 37-летний житель Ляховичского района с признаками алкогольного опьянения (от медосвидетельствования мужчина отказался).

В отношении задержанного составлено несколько административных протоколов. Его оштрафуют и лишат водительского удостоверения.-0-