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В Гродно при столкновении двух легковушек пострадал пассажир

05.03.2022 16:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно столкнулись две легковушки, пострадал пассажир, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасателям 5 марта в 7.51 поступило сообщение о том, что на перекрестке ул.Весенняя и ул.Калиновского произошло дорожно-транспортное происшествие. При столкновении двух легковых автомобилей в салоне ВМW-745 оказался заблокирован пассажир 1999 года рождения.

Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Спасателям 5 марта в 7.51 поступило сообщение о том, что на перекрестке ул.Весенняя и ул.Калиновского произошло дорожно-транспортное происшествие.
 
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