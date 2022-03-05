В Гродно при столкновении двух легковушек пострадал пассажир

Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно столкнулись две легковушки, пострадал пассажир, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасателям 5 марта в 7.51 поступило сообщение о том, что на перекрестке ул.Весенняя и ул.Калиновского произошло дорожно-транспортное происшествие. При столкновении двух легковых автомобилей в салоне ВМW-745 оказался заблокирован пассажир 1999 года рождения.

Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи.-0-