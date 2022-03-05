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В Гродно при столкновении двух легковушек пострадал пассажир
Источник материала: БелТА
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно столкнулись две легковушки, пострадал пассажир, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Спасателям 5 марта в 7.51 поступило сообщение о том, что на перекрестке ул.Весенняя и ул.Калиновского произошло дорожно-транспортное происшествие. При столкновении двух легковых автомобилей в салоне ВМW-745 оказался заблокирован пассажир 1999 года рождения.
Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи.-0-
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Спасателям 5 марта в 7.51 поступило сообщение о том, что на перекрестке ул.Весенняя и ул.Калиновского произошло дорожно-транспортное происшествие.
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