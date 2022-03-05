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Аэрофлот приостановит международные рейсы, кроме полетов в Минск

05.03.2022 17:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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Фото: pixabay.com. Фото носит иллюстративный характер.

Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний «Россия» и «Аврора».

«Аэрофлот» продолжит в полном объеме выполнение рейсов по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введенных временных ограничений полетов в города юга страны. Также продолжаются полеты в Минск и из Минска, сказано в сообщении авиакомпании.

С 6 марта «Аэрофлот» прекратит принимать на рейсы пассажиров с билетом туда-обратно, если обратный полет был рассчитан на даты после 8 марта. Тех, у кого билет только в одну сторону, компания примет к перевозке до 8 марта, сообщается на сайте российского авиаперевозчика,.

 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания Аэрофлот сообщила 5 марта о временной приостановке всех международных рейсов с 8 марта (00:00 мск). Пассажиры отмененных международных рейсов могут...
 
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