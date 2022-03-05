Аэрофлот приостановит международные рейсы, кроме полетов в Минск

Источник материала: Myfin

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Фото: pixabay.com. Фото носит иллюстративный характер.

Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний «Россия» и «Аврора».



«Аэрофлот» продолжит в полном объеме выполнение рейсов по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введенных временных ограничений полетов в города юга страны. Также продолжаются полеты в Минск и из Минска, сказано в сообщении авиакомпании.

С 6 марта «Аэрофлот» прекратит принимать на рейсы пассажиров с билетом туда-обратно, если обратный полет был рассчитан на даты после 8 марта. Тех, у кого билет только в одну сторону, компания примет к перевозке до 8 марта, сообщается на сайте российского авиаперевозчика,.