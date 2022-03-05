В Минске на ул.Горецкого затруднено движение из-за ДТП

Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ДТП в районе дома №93 по ул.Горецкого на участке от ул.Чайлытко в направлении ул.Мазурова затруднено движение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-