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В акватории Свислочи спасли женщину и двоих детей

05.03.2022 20:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В акватории реки Свислочь спасли женщину и двоих детей. Происшествие произошло минувшей ночью в Ленинском районе столицы, сообщает МВД.

Около полуночи двое минчан Юрий Борисов и Андрей Михайловский находились на пешеходном мосту в районе ул.Якубова, когда услышали детские крики и плач. Мужчины бросились на помощь и увидели, что в болотистой местности акватории реки Свислочь находится женщина с грудным ребенком и девочка на вид 8-9 лет. Все трое были без одежды.

Дети плакали, девочка звала на помощь. Один из мужчин побежал на крик, второй в этот момент вызвал милицию.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы милиции Ленинского РУВД столицы. Милиционеры незамедлительно бросились на помощь. Проваливаясь под лед, сотрудники добрались до находившихся в воде. Завернув малыша в форменную куртку, отогревали его и пытались успокоить. Спасенных детей передали бригаде скорой медицинской помощи. Мать детей также была передана медикам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В акватории реки Свислочь спасли женщину и двоих детей. Происшествие произошло минувшей ночью в Ленинском...
 
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