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Житель Осиповичей задержан за подготовку к диверсии на железной дороге

06.03.2022 09:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Осиповичей задержан за подготовку к диверсии на железной дороге, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Сотрудники 11-го управления ГУБОПИК (по Могилевской области) МВД установили 43-летнего жителя райцентра, который планировал совершить диверсию на железнодорожных путях. Известно, что в начале 2022 года индивидуальный предприниматель вошел в состав экстремистского формирования Bypol, авторизовавшись в мобилизационном чат-боте для совершения противоправных действий в Беларуси. Кроме того, с августа 2020 года руководил деструктивным дворовым чатом", - рассказали в МВД.

Установлено, что 1 марта мужчина получил указания по блокировке ж/д путей, а также изготовлению и использованию коктейлей Молотова. 2 марта при силовой поддержке бобруйского ОМОНа подозреваемого задержали.

При обыске по месту жительства фигуранта обнаружена и изъята компьютерная техника, жидкость для розжига, растворитель, отработанное масло, упаковка герметика и химическое вещество.

Возбуждено уголовное дело за участие в экстремистском формировании с целью совершения преступлений экстремистской направленности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлено, что 1 марта мужчина получил указания по блокировке ж/д путей, а также изготовлению и использованию коктейлей Молотова. 2 марта при силовой поддержке...
 
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