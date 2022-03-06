Пять историй из бизнеса о том, как пройти через трудности и выжить

Источник материала: ProBusiness





Бизнес — это всегда про сложности, препятствия, борьбу и умение «выкручиваться». Сейчас, когда каждый день приносит бизнесу новые испытания, мы собрали для вас пять историй о том, как предприниматели наперекор всем трудностям продолжали развивать свое дело и как боролись с вызовами. Многодетная мама, которая пытается заработать на пирожках; турбизнес, выживший в пандемию; семья, которая приехала в деревню зарабатывать на фермерстве; предприниматель, который 7 лет «воевал» с должниками — все они не сдались в трудное время.

«То крушение самолета, то пандемия. Мы открывались, закрывались, раздавали долги». Как владелец турагентств переживал тяжелые времена



Фото из архива героя

В 2015 году Богдан Цагойко решил создать сеть турагентств в Беларуси — так стартовал Make Travel. Со временем парню удалось масштабировать компанию, пережить пандемию и в 2021 году параллельно открыть еще один бизнес — «Дом мармелада». Богдан рассказал «Про бизнес» о рисках, вложениях, сложностях, провалах и успехах.

«Чтобы не прогореть, ипэшнику надо постоянно крутиться». Как многодетная мама из белорусской глубинки пытается заработать на пирожках



Фото из архива героини

У Ольги Климанской из Верхнедвинска, что в Витебской области Беларуси, — пятеро детей и никакого постоянного места жительства. Так уж вышло после сложного развода. Зато у нее есть орден Матери и огромное желание вкусно готовить и кормить людей. Два года назад женщина оформила ИП — с нуля открыла бизнес с собственной выпечкой под брендом «Счастье есть». Читайте историю многодетной мамы из глубинки, которая ни у кого не просит помощи, а упрямо идет вперед.

«Две плиты да четыре кастрюли — вот и все оборудование». Как семья, прогорев с бизнесом, уехала в деревню, завела коров, коз — и начала сначала



Фото из архива героя

Еще несколько лет назад у 32-летнего минчанина Виталия и его семьи был достаточно крупный кондитерский бизнес, но в 2018 году он прогорел. «По совокупности причин мы разорились», — сухо комментирует первый неудачный опыт Виталий. Но семья не сдалась и решила полностью поменять жизнь: мужчина, его старший брат и мама уехали в деревню в Минской области, чтобы там растить коров и коз, перерабатывать молоко в творог, сыры и йогурты — и делать маленькие шаги к большому молочному производству.

Пока у предпринимателей нет даже хорошего автомобиля, так нужного в хозяйстве, зато есть большие планы на будущее. Рассказываем историю фермеров Colbasyr из Вилейского района.

«Как-то лодку купила налоговая — суд, штраф, конфискация, запрет на работу». Как бывший школьный учитель строит бизнес на судах для рыбаков



Фото: Мария Амелина, probusiness.io

20 лет назад молодой школьный учитель из Гомеля Виталий Коваль получил первую зарплату и понял — семью на такие деньги ему не прокормить. Отработал два года по распределению, уволился… и купил надувную лодку. Но не для того, чтобы покачиваться на волнах и ни о чем не думать. План был другой — начать на них зарабатывать. Так и вышло: мужчина с нуля создал производство надувных лодок Vivax и вот уже более десяти лет является крупнейшим производителем в этой отрасли в стране. Эта история о том, как построить бизнес на лодках и удержаться на плаву.

$ 150 000 «дебиторки» и 7 лет «войны» с должниками — кейс о возврате денег



Александр Скрипченко, предприниматель, YouTube-блогер

Александр Скрипченко, известный как создатель YouTube-канала «Деньги не пахнут», раньше занимался грузоперевозками, оптовой торговлей зерновыми, щебнем и другими сыпучими материалами. За 10 лет работы в предыдущих проектах предприниматель «вырастил» дебиторский долг в $ 150 000. За каждую копейку пришлось «воевать». Как грамотно «выбивать» свои деньги из должников — в этом материале .

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