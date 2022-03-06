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Минздрав: детям, спасенным ночью из холодной воды Свислочи, оказана медпомощь

06.03.2022 10:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детям, которых спасли из холодной воды Свислочи, оказана необходимая медпомощь. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

"Дети находятся в больнице. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - рассказала Юлия Бородун.

Происшествие случилось позапрошлой ночью в Ленинском районе столицы. Около полуночи двое минчан увидели в болотистой местности реки Свислочь женщину с грудным ребенком и девочку на вид 8-9 лет. Все трое были без одежды. Дети плакали, девочка звала на помощь. Один из мужчин побежал на крик, второй в этот момент вызвал милицию.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы милиции Ленинского РУВД столицы. Милиционеры незамедлительно бросились на помощь. Проваливаясь под лед, сотрудники добрались до находившихся в воде. Завернув малыша в форменную куртку, отогревали его и пытались успокоить. Спасенных детей передали бригаде скорой медицинской помощи. Мать детей также была передана медикам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Дети находятся в больнице. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - рассказала Юлия Бородун.
 
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