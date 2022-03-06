Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пешеход погиб в ДТП на трассе в Лепельском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Смертельная авария произошла вечером 5 марта. На 156-м км автодороги Минск - Витебск 22-летний водитель Opel сбил пешехода, который находился на проезжей части. От травм 51-летний житель Лепеля скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и собранными. "Помните, что в темное время суток, особенно вне населенных пунктов, водителю сложно заметить пешехода на проезжей части. Чтобы стать заметнее на дороге, необходимо использовать световозвращающие элементы", - подчеркнули в ГАИ.-0-