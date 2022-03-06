В Барановичском районе мужчина упал в колодец глубиной 20 м, его вытащили спасатели

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе мужчина упал в колодец - его вытащили спасатели, сообщили БЕЛТА в МЧС.

5 марта в 13.33 спасателям сообщили об инциденте на улице Полевой в деревне Юшковичи. К месту вызова оперативно выехали работники пожарного аварийно-спасательного поста Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, при установке водяного насоса в питьевой колодец глубиной около 20 м упал мужчина 1980 года рождения. Работники МЧС при помощи спасательной веревки достали пострадавшего.

Спасенного осмотрели медики. В госпитализации он не нуждался.-0-