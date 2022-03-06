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В Барановичском районе мужчина упал в колодец глубиной 20 м, его вытащили спасатели
Источник материала: БелТА
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе мужчина упал в колодец - его вытащили спасатели, сообщили БЕЛТА в МЧС.
5 марта в 13.33 спасателям сообщили об инциденте на улице Полевой в деревне Юшковичи. К месту вызова оперативно выехали работники пожарного аварийно-спасательного поста Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.
Как выяснилось, при установке водяного насоса в питьевой колодец глубиной около 20 м упал мужчина 1980 года рождения. Работники МЧС при помощи спасательной веревки достали пострадавшего.
Спасенного осмотрели медики. В госпитализации он не нуждался.-0-
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5 марта в 13.33 спасателям сообщили об инциденте на улице Полевой в деревне Юшковичи. К месту вызова оперативно выехали работники пожарного аварийно-спасательного...
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