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В Барановичском районе мужчина упал в колодец глубиной 20 м, его вытащили спасатели

06.03.2022 10:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе мужчина упал в колодец - его вытащили спасатели, сообщили БЕЛТА в МЧС.

5 марта в 13.33 спасателям сообщили об инциденте на улице Полевой в деревне Юшковичи. К месту вызова оперативно выехали работники пожарного аварийно-спасательного поста Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, при установке водяного насоса в питьевой колодец глубиной около 20 м упал мужчина 1980 года рождения. Работники МЧС при помощи спасательной веревки достали пострадавшего.

Спасенного осмотрели медики. В госпитализации он не нуждался.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 марта в 13.33 спасателям сообщили об инциденте на улице Полевой в деревне Юшковичи. К месту вызова оперативно выехали работники пожарного аварийно-спасательного...
 
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