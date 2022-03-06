Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли пять человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

5 марта в 5.03 поступили сведения о пожаре в жилом доме по пер.Черняховского в Вилейке Минской области. Погибли хозяйка дома 1960 года рождения и ее 39-летний сын.

В тот же день в 7.32 сообщили о возгорании в жилом доме в деревне Борхов Речицкого района Гомельской области. Погиб хозяин 1960 года рождения.

5 марта в 7.35 стало известно о пожаре в дачном доме на территории садового товарищества "Колос-5" возле деревни Колеюги Пуховичского района Минской области. Обнаружен погибший отец хозяйки 1961 года рождения.

6 марта в 4.31 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул.Морозовской в агрогородке Немойта Сенненского района Витебской области. Дом принадлежит УП "Дружбинец". Погиб квартиросъемщик 1960 года рождения - рабочий этого предприятия.

Причины пожаров и гибели людей устанавливаются.-0-