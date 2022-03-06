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Как будут работать платежные карты Visa и Mastercard в России

06.03.2022 11:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Как будут работать платежные карты Visa и Mastercard в России
Фото носит иллюстративный характер. Источник: sbankin.com

«Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют.

Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту

При этом трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.

В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту «Мир» для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия». — Говорится в заявлении ведомства.

 
 
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Платежные карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России, сообщает Центробанк.
 
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