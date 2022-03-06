Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кражу иконы и драгоценностей раскрыли в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в МВД.

В милицию обратился житель района и заявил, что из дома в его отсутствие неизвестные похитили валюту, серебряные изделия, украшения из жемчуга и старинную икону - всего на Br15 тыс.





Вскоре оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний ухажер племянницы потерпевшего. "Мужчина неоднократно бывал в гостях у родственника сожительницы, где и заприметил ценности. А в феврале пригласил последнего к себе на застолье. Когда пьяный гость уснул, хозяин похитил ключи от дома и вместе со знакомым поехал "на дело". После преступления злоумышленники попытались запутать правоохранителей, сымитировав проникновение через окно", - рассказали в МВД.

Сейчас оба задержаны. Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Часть похищенного изъята.-0-