За подготовку акта терроризма задержан витебчанин

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Витебского облуправления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН задержали 49-летнего жителя областного центра. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Установлено, что в феврале - начале марта, поддавшись призывам деструктивных Telegram-каналов, мужчина готовился к совершению общественно-опасных действий, направленных на дезорганизацию работы железнодорожного транспорта. Фигурант планировал выведение из строя систем, обеспечивающих безопасность железнодорожного движения", - рассказали в МВД.

К указанному оборудованию он имел доступ по роду деятельности, так как работал в организации, входящей в структуру Белорусской железной дороги.

Действия витебчанина квалифицированы следователем как приготовление к акту терроризма, в отношении него возбуждено уголовное дело.-0-