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За подготовку акта терроризма задержан витебчанин
Источник материала: БелТА
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Витебского облуправления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН задержали 49-летнего жителя областного центра. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
"Установлено, что в феврале - начале марта, поддавшись призывам деструктивных Telegram-каналов, мужчина готовился к совершению общественно-опасных действий, направленных на дезорганизацию работы железнодорожного транспорта. Фигурант планировал выведение из строя систем, обеспечивающих безопасность железнодорожного движения", - рассказали в МВД.
К указанному оборудованию он имел доступ по роду деятельности, так как работал в организации, входящей в структуру Белорусской железной дороги.
Действия витебчанина квалифицированы следователем как приготовление к акту терроризма, в отношении него возбуждено уголовное дело.-0-
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6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Витебского облуправления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН задержали 49-летнего жителя...
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