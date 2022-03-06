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TikTok временно приостанавливает работу в России
Источник материала: БелТА
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская соцсеть TikTok заявила временно останавливает распространение нового контента и возможность осуществления прямых трансляций на территории РФ из-за ужесточения российского законодательства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте соцсети, сообщает ТАСС.
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Китайская соцсеть TikTok заявила временно останавливает распространение нового контента и возможность осуществления прямых трансляций на территории РФ из-за...
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