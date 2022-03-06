TikTok временно приостанавливает работу в России

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская соцсеть TikTok заявила временно останавливает распространение нового контента и возможность осуществления прямых трансляций на территории РФ из-за ужесточения российского законодательства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте соцсети, сообщает ТАСС.

Ранее Роскомондзар принял решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории Российской Федерации. Позже был ограничен доступ к Twitter .-0-