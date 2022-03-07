Стартует АКЦИЯ К 8 МАРТА! Лучшая скидка на м2 в Minsk World для любящих и любимых!

Источник материала: Myfin





Акция к 8 марта позволяет уменьшить стоимость м2 комфортабельного жилья при покупке определённых апартаментов в элитных новостройках MINSK WORLD!

Minsk World — многофункциональный комплекс, где все объекты инфраструктуры, необходимые для счастливой жизни взрослых и детей, находятся в пешей доступности, а ритмы делового центра города будут идеально сочетаться с комфортом элитного спального района.

Добро пожаловать в благоустроенный квартал «Северная Америка», где скидка по Акции к 8 марта действует при покупке определённых апартаментов в комфортабельной и уже готовой новостройке «Торонто»!



Дом «Торонто»



Парковочные места с внешней стороны квартала

Этот престижный дом возвышается на 16 этажей. Вас ждут панорамные окна и свободная планировка апартаментов площадью от 30 до 65 м². Лицевая сторона новостройки обращена окнами к южной части города, а из панорамного лифта открывается впечатляющий вид на север, где находится центр города Минска.





Шедевр современной канадской архитектуры для вас

«Торонто» — тандем эстетики и практичности. Комфорт здесь проявляется в каждой детали и начинается прямо со входа, где есть пандус для родителей с колясками, любителей велоспорта и лиц с ограниченными возможностями.



Откроем двери домов «Самба», «Румба» и «Ча-Ча-Ча». Сегодня эти новостройки ближайшего будущего строятся в квартале «Мировые танцы» и также принимают участие в Акции к 8 марта!



«Самба», «Румба» и «Ча-Ча-Ча»

В стилобатах домов откроются кофейни и оздоровительные центры, минимаркеты, пункты выдачи интернет-магазинов, салоны красоты и аптеки.



Огни большого города в Minsk World!

Не нужно будет думать над вопросом: «Куда пойти?», если вам захочется посидеть с любимой за столиком с бокалом шампанского. Можно спуститься на первый этаж, где, возможно, откроют гостеприимное кафе.



Объекты инфраструктуры рядом!

Вам хочется выглядеть красиво сегодня вечером? В стилобатах будут студии визажа и/или бутики, салоны маникюра и солярии.



Коммерческие помещения в Minsk World – новом деловом центре столицы – это возможность для успешного старта вашего бизнеса! Многие уже распахнули перед жителями многофункционального комплекса двери заведений и радуются востребованности предлагаемых услуг.

В фойе домов «Самба», «Румба» и «Ча-Ча-Ча» квартала «Мировые танцы» появятся красивые дизайнерские лобби. Решения этих маленьких произведений искусства отражают философский концепт наименования дома.



«Румба». Интерьер в аристократической расцветке



«Ча-Ча-Ча». Гость может ожидать вас в мягком кресле!

Лобби домов Minsk World будут не только красивы, но и практичны. Для молодых мам с маленькими детьми в каждом фойе обустраивается санитарная комната с пеленальным столиком. Есть места для колясок и велосипедов.



«Паркинг» внутри дома!



Знойные интерьеры дома «Самба»

В этих 25-этажных домах вас будут ждать апартаменты свободной планировки площадью от 25 до 75 м². В палитре преимуществ этих домов высокие потолки и панорамные окна. В новостройках появятся малошумные лифты. Помимо пассажирского и грузового будет панорамный, открывающий взгляд на красоты Minsk World.



Квартал «Мировые танцы» создан для минчан с любовью!

Добро пожаловать в 10-этажный «Родос» из квартала «Средиземноморский»! Определённые апартаменты этой комфортабельной новостройки также участвуют в акции. Их площадь находится в диапазоне от 30 до 66 м2. Высота потолков — от 2,7 до 3,15 м (на 1-м этаже).



Лобби дома «Родос»

Свободная планировка апартаментов — прекрасная возможность реализовать все мечты и фантазии о собственном жилье! Каким бы ни был метраж, вы обустроите столько помещений, сколько необходимо для счастливой жизни!



Лобби в доме «Родос»

В «15-минутном городе» обустраивается квартал «Африка». Акция к 8 марта, позволяющая уменьшить стоимость м2 в определённых апартаментах, распространяется на яркий и комфортный дом «Найроби», названный в честь столицы Кении.



Дом «Найроби»



На прилегающей территории нет движения транспортных средств. Детям будет безопасно!

В престижной новостройке 18 этажей. Площадь апартаментов — от 30 до 65 м².



Гостям «Найроби» на мгновение покажется, что они оказались в жаркой Африке!



Так уютно обустроена гостевая зона «Найроби»

Высота потолков в доме «Найроби» – 2,7 м. Из панорамных окон апартаментов и кабины малошумного лифта открываются прекрасные виды. Кажется, что талантливый архитектор и урбанист вдвоём рисуют картину новой городской эстетики. Её название — Minsk World.

Вскоре на этой картине появится Международный финансовый центр. Он станет символом деловой жизни нашей страны и триггером для дальнейшего роста цен на недвижимость в кварталах многофункционального комплекса. Здесь можно будет реализовать интересные бизнес-идеи и/или найти высокооплачиваемую работу.



Международный финансовый центр

В шаге от МФЦ откроет свои двери для посетителей крупнейший в нашей стране торгово-развлекательный центр «Avia Mall». Этим названием увековечена память первого белорусского аэропорта, работавшего более 80-ти лет. В его здании однажды откроют музей авиации и космонавтики.



ТРЦ «Avia Mall»

В Minsk World будет комфортно жить и тем, кто перемещается по городу на личном автомобиле, и новосёлам, пользующимся общественным транспортом. Станция метро «Ковальская слобода» уже открыта, на «Аэродромной» уже ведётся отделка керамогранитом. Открытие запланировано на 2023 год.



Новые станции Зеленолужской линии

Курсируют наземные маршруты, с помощью которых можно уехать в любой район столицы из Minsk World.



Автолюбители могут припарковаться на открытых парковках с внешней стороны квартала. Те, кто проявляет максимум заботы о транспортном средстве, могут разместить его на одном из многоэтажных паркингов многофункционального комплекса.



Автомобиль надёжно защищён от агрессивного воздействия внешней среды и вандалов!

Minsk World по достоинству оценят те, кто предпочитает поддерживать хорошую физическую форму и оставаться здоровым, стройным и молодым.



Подарите любимой возможность всегда быть в форме!

Помимо территорий воркаута, которые есть в каждом квартале, обустраиваются стадионы для командных игр и теннисные корты. Появится новый парк (40 га). Лучший праздник – тот, где нашлось время для спорта!



Отличный бросок!



Тренируем ноги, подтягиваемся на брусьях, качаем пресс!

У вас есть домашний питомец? Для вашего четвероногого друга в Minsk World обустроены специальные зоны выгула и базовой дрессуры, где вы прекрасно проведёте время и повеселитесь вдвоём!

В Minsk World любят домашних питомцев!

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Сберегите и преумножьте свой капитал, вложив средства в недвижимость, которая вырастет в цене, когда на карте Minsk World появятся знаковые объекты инфраструктуры и новые станции метро!

Minsk World . Мир комфорта и благополучия для любящих сердец!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361